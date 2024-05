पेटीएम में हिस्सेदारी खरीदने की खबर पूरी तरह झूठ : अदाणी ग्रुप

अदाणी समूह ने बुधवार को साफ कर दिया कि पेटीएम में हिस्सेदारी खरीदने की खबर पूरी तरह से झूठी है. अदाणी समूह ने इस तरह की मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है. इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अदाणी समूह 'वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड' के मालिकाना हक वाली फिनटेक कंपनी में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए पेटीएम के साथ बातचीत कर रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया था कि अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी वन97 कम्युनिकेशंस में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं और विजय शेखर शर्मा ने अहमदाबाद स्थित उनके कार्यालय में उनसे मुलाकात की.

Advertisement

अदाणी समूह के प्रवक्ता ने कहा, "हम इस तरह की निराधार खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं. यह पूरी तरह से झूठ और असत्य है."

पेटीएम ने भी संभावित हिस्सेदारी सौदे से किया इनकार

इसके साथ ही स्टॉक रेगुलेटरी फाइलिंग में पेटीएम ने भी इस तरह के किसी भी कदम से इनकार किया है.पेटीएम ने कहा, "हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह खबर अटकलबाजी है. कंपनी इस संबंध में किसी भी बातचीत में शामिल नहीं है."

कंपनी ने कहा, "हमने हमेशा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के तहत अपने दायित्वों (ऑब्लिगेशंस) के अनुपालन में खुलासे किए हैं और करते रहेंगे."

पेटीएम के अधिग्रहण की अटकलें

बता दें कि वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पास पेटीएम का स्वामित्व है. मार्च के अंत तक विजय शेखर शर्मा के पास व्यक्तिगत हैसियत से पेटीएम की 9.1 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. विदेशी संस्था रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट के जरिए उनके पास 10.3 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. नियमों के उल्लंघन के कारण अपनी बैंकिंग इकाई को बंद करने के बाद से पेटीएम ने अपना करीब आधा बाजार मूल्य खो दिया है. इसके बाद से लगातार अधिग्रहण के संबंध में अटकलें लगाई जा रही हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)