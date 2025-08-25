Stock Market Today: शेयर बाजार की जोरदार शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक उछला, निफ्टी 24900 के पार

Share Market Opening Bell: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी 25 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई. सुबह 9 बजकर 17 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 223 अंक यानी 0.28 प्रतिशत बढ़कर 81,530.48 के स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह एनएसई निफ्टी भी 69 अंक यानी 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,939.35 के स्तर पर कारोबार कर रहा था.

अदाणी टोटल गैस 1 फीसदी से अधिक चढ़ा

बाजार में तेजी का असर अदाणी ग्रुप के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है. अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज समेत अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी टोटल गैस और अदाणी पोर्ट्स शुरुआती सेशन में बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे. जिसमें सबसे ज्यादा तेजी अदाणी टोटल गैस के शेयरों में नजर आया. यह 9:38 बजे के करीब 1 फीसदी से अधिक तेजी के साथ कारोबार कर रहा था.

शेयर बाजार खुलते ही तेजी, ग्लोबल संकेतों का असर

इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट्स का पॉजिटिव ट्रेंड है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल ने वायोमिंग में जैक्सन होल सिम्पोजियम में अपने भाषण में संकेत दिए कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है. पॉवेल ने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर गिरावट दिख रही है जबकि महंगाई अभी भी लक्ष्य से ऊपर है, ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए पॉलिसी में बदलाव जरूरी हो सकता है.

