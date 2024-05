जापान के राजदूत से मिले गौतम अदाणी, भारत के लिए उनके समर्थन को बताया 'प्रेरणास्रोत'

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को लेकर बात हुई. सुजुकी ने अदाणी ग्रुप के मुंद्रा पोर्ट और खावड़ा साइट का भी दौरा किया. यहां दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है. गौतम अदाणी ने X हैंडल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है.

गौतम अदाणी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "हम कंपनी के मुंद्रा पोर्ट और खावड़ा (गुजरात) में जापानी राजदूत हिरोशी सुजुकी के दौरे के लिए आभारी हैं, जहां अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) परती जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी 30 हजार मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप कर रहा है."

Had a very engaging discussion with Amb Hiroshi Suzuki of Japan. We are grateful for his visit to our Mundra Port and to Khavda where we are building the world's largest Hybrid Renewable Energy Park of 30 GW capacity. The Ambassador's appreciation for India's culture, the value… pic.twitter.com/2hPrvPsHcB