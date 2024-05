अदाणी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हुए नुकसान की भरपाई की - गौतम अदाणी बोले, "जिस तूफ़ान ने इम्तिहान लिया, उसी ने मज़बूत बनाया..."

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी का मानना है कि ग्रुप के सामने असाधारण संभावनाएं मौजूद हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जिस ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के झटके के बाद वापसी की है, उसका सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है.

वार्षिक रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप चेयरमैन ने कहा, "ग्रुप के सामने बीते साल जो चुनौतियां आई थीं, उनसे ग्रुप का संकल्प और मज़बूत ही हुआ... ग्रुप के सामने आगे असीमित संभावनाएं हैं और मैं आपको यह बता सकता हूं कि अदाणी ग्रुप आज पहले से कहीं ज्यादा मज़बूत है..."

अदाणी ने आगे कहा, "लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रुप को दी गई क्लीन चिट से ग्रुप की ऑपरेशनल एक्सीलेंस और पारदर्शी डिस्क्लोज़र्स के लिए प्रतिबद्धता साफ़ हो गई, यह बात न केवल बड़ी रेटिंग एजेंसियों द्वारा, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टरों द्वारा भी सही ठहराई गई... जिस तूफ़ान ने हमारी परीक्षा ली, वही हमारी मज़बूती की वजह बना..."

उन्होंने आगे कहा, "यह सिर्फ़ बिज़नेस तैयार करने या चलाने के बारे में नहीं है... यह राष्ट्र निर्माण के बारे में है... हम करके दिखाएंगे...! अभी हमारा सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है..."

गौरतलब है कि समूह की फ़्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के चलते हुए अपने पूरे नुकसान की भरपाई कर ली है. इसके अलावा अदाणी ग्रुप के 10 लिस्टेड स्टॉक्स में से 5 अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के पहले के स्तर पर पहुंच चुके हैं.

अदाणी ग्रुप का प्रदर्शन

अदाणी ग्रुप के EBITDA में 45 फ़ीसदी का उछाल आया है और यह ₹82,917 करोड़ पर पहुंच गया है. इसके चलते मुनाफे में 70.8 फ़ीसदी का उछाल आया है और यह रिकॉर्ड ₹40,129 करोड़ पर पहुंच गया है.

ऑपरेशनल परफ़ॉर्मेन्स में अच्छे प्रदर्शन के चलते ग्रुप में लिक्विडिटी ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई है और कैश बैलेंस ₹59,791 करोड़ पर पहुंच गया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)