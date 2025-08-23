विज्ञापन
फिलहाल अदाणी के भारत में 21 इंडस्ट्रियल पार्क हैं, और उनका लक्ष्य 2030 तक इसे बढ़ाकर 30 पार्कों और 20 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंचाना है.

अदाणी ग्रुप ने कोच्चि में ₹600 करोड़ के लॉजिस्टिक्स पार्क की नींव रखी, जानिए क्‍या फायदे होंगे 

अदाणी ग्रुप ने केरल में अपने पहले लॉजिस्टिक्स पार्क की नींव रख दी है. शनिवार को हुए इस शिलान्‍यास कार्यक्रम में अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) के सीईओ अश्विनी गुप्ता ने इसे केरल के औद्योगिक विकास में एक ऐतिहासिक क्षण बताया. इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद थे.

कलमासेरी में इस समारोह के दौरान गुप्ता ने कहा कि यह लॉजिस्टिक्स पार्क 70 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 13 लाख वर्ग फुट का क्षेत्र शामिल है. इस परियोजना में ₹600 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा. उम्मीद है कि इससे 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और ये स्थानीय छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) को भी मदद करेगा.

वैश्विक बाजारों से जुड़ेगा कलमासेरी 

गुप्ता ने कहा, 'यह एक ऐसा लॉजिस्टिक्स हब है, जो दुनिया के लिए बनाया जा रहा है. यह कलमासेरी को वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा और केरल को व्यापार के लिए एक और भी आकर्षक जगह बनाएगा.' उन्होंने यह भी बताया कि पार्क का डिजाइन 'टैलेंट, टेक्नोलॉजी और वेयरहाउसिंग' पर केंद्रित है.

केरल के सीएम की तारीफ 

यह परियोजना 'इन्वेस्ट इन केरल' कार्यक्रम के तहत बनाई जा रही है. गुप्ता ने मुख्यमंत्री विजयन और राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने निवेशकों के लिए एक बेहतर माहौल बनाया है. उन्होंने कहा कि यहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहयोग सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा बदलाव ला रहा है.

यह पार्क एक 'जीरो-टच' डिजिटल अनुभव देगा, जिसमें गेट से एंट्री से लेकर बिलिंग तक सब कुछ ऑनलाइन होगा. इससे सप्लाई चेन की जानकारी तुरंत मिल सकेगी. गुप्ता ने बताया कि फ्लिपकार्ट पहले ही इस पार्क का पार्टनर बन चुका है.

अदाणी का केरल में बड़ा निवेश

यह कोच्चि का पार्क अदाणी ग्रुप के देश भर में फैले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को और मजबूत करेगा. फिलहाल अदाणी के भारत में 21 इंडस्ट्रियल पार्क हैं, और उनका लक्ष्य 2030 तक इसे बढ़ाकर 30 पार्कों और 20 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंचाना है.

गुप्ता ने कहा कि यह निवेश केरल में अदाणी ग्रुप के बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है, जिसमें विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट और तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'आज जब हम इसकी नींव रख रहे हैं, तो हम एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहे हैं जहाँ लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक फायदा होगा.'

