अदाणी ग्रुप ने वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए दान किए 5 करोड़ रुपये, CM को सौंपा चेक

केरल के वायनाड (Wayanad) जिले में मेप्पाडी के पास कुछ दिन पहले भारी लैंडस्लाइड (Landslides) हुई थी. अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने इस मुश्किल समय में वायनाड के लोगों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपये डोनेशन देने का वादा किया था. शुक्रवार को अदाणी ग्रुप ने लैंडस्लाइड पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 5 करोड़ रुपये का दान करके अपने वादे को पूरा किया. अदाणी विझिंजम (Adani Vizhinjam Port) पोर्ट के CEO प्रदीप जयरामन ने इसके लिए केरल के CM पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) को चेक सौंपा.

इस दान की घोषणा अदाणी ग्रुप के चेयरमैन, गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने ही की थी. उन्होंने कहा था, वायनाड में लोगों की दुखद मौत से गहरा दुख हुआ. मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं. अदाणी ग्रुप इस कठिन समय में केरल के साथ एकजुटता से खड़ा है.

