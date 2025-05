दिल्ली से पटना जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का AC हुआ खराब, पसीना पोंछने दिखे यात्री

दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट में यात्रियों को बिना एयर-कंडीशनिंग के बैठना पड़ा. यह फ्लाइट पटना जाने वाली थी. यात्रियों ने शिकायत की कि वे रविवार को विमान में बैठे रहे. लेकिन एसी नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी हुई. एयर इंडिया ने इस मामले में जवाब दिया है कि परिचालन संबंधी कारणों से देरी हुई. एयरलाइन ने अपनी टीम से तत्काल सहायता देने को कहा है.

दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से थोड़ा अधिक है. इस गर्मी में एयर इंडिया की फ्लाइट में बिना एयर-कंडीशनिंग के बैठना यात्रियों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा. राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इस स्थिति के बारे में बताया.

पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने विमान के अंदर से एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'यह पटना जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट है. शाम के 4 बजे हैं और हम एक घंटे से बिना एयर-कंडीशनिंग के विमान में फंसे हुए हैं. आप देख सकते हैं कि हमें कितना पसीना आ रहा है. बच्चे और कई लोग प्रभावित हैं, लेकिन इस मामले को देखने वाला कोई नहीं है.'

पूर्व विधायक के साले और सर्जन डॉ. बिपिन झा ने एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'एयर इंडिया की फ्लाइट AI2521 दिल्ली से पटना के बारे में! विमान में एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था और सैकड़ों यात्री भीषण गर्मी में 3 घंटे तक फंसे रहे! मेरे साले, जो एक राजनेता और पूर्व विधायक हैं, अस्वस्थ हो गए! क्या आप इसे भविष्य के लिए ठीक कर सकते हैं?'

