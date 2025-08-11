सांसदों को लेकर दिल्ली आ रहे Air India विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, चेन्नई में उतारना पड़ा, 100 यात्रियों की अटकी सांसें

तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहे एअर इंडिया के एक विमान को तकनीकी समस्या के कारण रविवार शाम चेन्नई भेजा गया. जानकारी के अनुसार इस फ्लाइट में पांच सांसद भी मौजूद थे. केसी वेणुगोपाल, कोडिक्कुनिल सुरेश, अडूर प्रकाश, के. राधाकृष्णन और रॉबर्ट ब्रूस इस विमान से दिल्ली जा रहे थे. एयरलाइन ने एक बयान में कहा, ‘‘10 अगस्त को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एआई2455 के चालक दल ने संदिग्ध तकनीकी दिक्कत और खराब मौसम के कारण विमान को एहतियातन चेन्नई की ओर मोड़ दिया.''

"हमें भाग्य ने बचाया"

Air India flight AI 2455 from Trivandrum to Delhi - carrying myself, several MPs, and hundreds of passengers - came frighteningly close to tragedy today.



इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट भी किया और इसे एक भयावह घटना बताया. उन्होंने पोस्ट कर बताया कि इस विमान में उनके अलावा और भी सांसद थे और यात्री थे. उन्होंने लिखा, जो एक विलंबित प्रस्थान से शुरू हुआ, वह एक कष्टदायक यात्रा में बदल गया. उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, हमें अभूतपूर्व टर्बुलेन्स का सामना करना पड़ा. लगभग एक घंटे बाद, कैप्टन ने उड़ान सिग्नल में खराबी की घोषणा की और विमान को चेन्नई की ओर मोड़ दिया. लगभग दो घंटे तक, हम उतरने की अनुमति का इंतज़ार करते हुए हवाई अड्डे के चक्कर लगाते रहे. पहले प्रयास के दौरान उसी रनवे पर एक और विमान था. उस क्षण में, कैप्टन के लैंड न करने के फैसले ने विमान में सवार सभी लोगों की जान बचा ली. दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित उतर गया. हम कौशल और भाग्य से बच गए. यात्रियों की सुरक्षा भाग्य पर निर्भर नहीं हो सकती. मैं @DGCAIndia और @MoCA_GoI से आग्रह करता हूं कि वे इस घटना की तत्काल जांच करें, जवाबदेही तय करें, और सुनिश्चित करें कि ऐसी चूक फिर कभी न हो.

वहीं एअर इंडिया ने इस मामले के बाद एक बयान जारी कर कहा कि विमान चेन्नई में सुरक्षित उतर गया, जहां विमान की आवश्यक जांच की गई. यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और हुई असुविधा के लिए खेद जताया.

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट ‘फ्लाइटराडार24' पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एयरबस ए320 विमान द्वारा संचालित उड़ान संख्या एआई2455 दो घंटे से अधिक समय तक हवा में रही. ‘फ्लाइटराडार24' से मिली जानकारी के अनुसार, विमान ने रात 8 बजे के बाद तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी और रात लगभग 10.35 बजे चेन्नई पहुंचा.