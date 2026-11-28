लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल पुलिस के जवानों पर 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' (डीटीसी) की ओर से हलफनामे भरने का आरोप लगाया. यह पार्टी ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में है. इन हलफनामों को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पास जमा किया गया था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच असली पार्टी के नाम 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और उसके चुनाव चिह्न 'घास और फूल' को लेकर विवाद चल रहा है.

शनिवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अभिषेक ने कुछ छोटे वीडियो क्लिप जारी किए. उन्होंने दावा किया कि इन क्लिप्स में अलग-अलग रैंक के पुलिसकर्मी डीटीसी की ओर से हलफनामे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं.

अभिषेक बनर्जी काफी समय से कह रहे थे कि वह इस मामले में एक वीडियो जारी करेंगे. आखिरकार, उन्होंने शनिवार को यह वीडियो जारी किया. इससे एक दिन पहले, शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को सदन में विपक्ष का नेता नियुक्त किया था.

डायमंड हार्बर के सांसद ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में लगभग 50 विधायकों से बंदूक की नोक पर हस्ताक्षर लिए गए और फिर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजा गया, ताकि ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाया जा सके. अब मैं आपको कुछ छोटी क्लिप्स दिखाऊंगा कि कैसे पुलिस ने फर्जी हलफनामे भरे और उन्हें ईसीआई के पास जमा किया. इस काम में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही उन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने अपने मातहतों को ऐसा करने का आदेश दिया था.

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने यह भी मान लिया है कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था.

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम ये सभी दस्तावेज और क्लिप ईसीआई (चुनाव आयोग) और सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे. हम इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे. मुझे लगता है कि न्यायपालिका को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से एनसीपीआई (एनसीपीआई) में गए 20 लोकसभा सांसदों के समूह पर भी तीखा हमला बोला.

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