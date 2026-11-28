पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली के चिकित्सा उपचार के लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहल की है. शिंदे ने आज उन्हें आश्वस्त किया कि शिवसेना उनके पूरी तरह स्वस्थ होने तक उनके इलाज की जिम्मेदारी उठाएगी. विनोद कांबली और उनके परिवार ने आज उपमुख्यमंत्री शिंदे के सरकारी आवास ‘नंदनवन' में उनसे सद्भावना भेंट की. इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांबली ने यह जानकारी दी.

इस मुलाकात के दौरान विनोद कांबली के साथ उनकी पत्नी एंड्रिया हेविट, उनके बच्चे जीजस कांबली और जोहाना कांबली तथा एमसीए के प्रसिद्ध पिच क्यूरेटर नदीम मेमन भी उपस्थित थे. विनोद कांबली पिछले कुछ वर्षों से मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने के कारण बीमार हैं. उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है और इस समस्या के चलते स्मरणशक्ति कमजोर होने सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

उपचार के साथ दोनों बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी

उन्होंने इस बीमारी से उबरने के लिए लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता के बारे में मुलाकात के दौरान शिंदे को बताया. इस अवसर पर शिंदे ने उन्हें आश्वस्त किया कि ठाणे के जुपिटर अस्पताल में उनके लिए सभी आवश्यक उपचार उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही, उन्होंने उनके दोनों बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने और उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देने का आश्वासन दिया, जिससे कांबली और उनके परिवार को भरोसा मिला.

विनोद ने शिंदे को बताया कि उनका बेटा जीजस कांबली भी उनकी तरह बाएं हाथ का क्रिकेटर है और फिलहाल स्कूली स्तर पर क्रिकेट खेल रहा है. शिंदे ने उसे क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र में वह जितनी आगे बढ़ सकता है, उसके लिए आवश्यक सभी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. कांबली ने कहा कि शिंदे से मुलाकात के बाद उन्हें काफी संतोष और राहत मिली है. उन्होंने कहा कि अब उनके इलाज और बच्चों की शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी, इस चिंता से उन्हें मुक्ति मिली है.

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