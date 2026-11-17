कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की 'अदालत के खिलाफ' की गई टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट को प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना माना. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए जाने का आदेश दिया. कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है.

अभिषेक बनर्जी के बयानों को लेकर अदालत द्वारा स्वतः शुरू की गई आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर आदेश सुनाते हुए जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि कोर्ट ने सांसद की टिप्पणियों के लिखित विवरण और सात नवंबर की सोशल मीडिया पोस्ट का अध्ययन किया है.

जस्टिस राव ने कहा कि सांसद ने प्रथम दृष्टया अदालत की आपराधिक अवमानना की है. उन्होंने कहा, "कथित अवमाननाकर्ता के फेसबुक पोस्ट प्रथम दृष्टया न्याय प्रशासन के कामकाज में हस्तक्षेप करने के समान है."

कलकत्ता हाई कोर्ट ने डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. इसमें उनसे नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.

जस्टिस राव ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी.

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