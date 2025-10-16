विज्ञापन
अभियान के मुख्य लक्ष्य हैं - बंगाल की डिजिटल क्रांति को एकजुट करना, बंगाल की आत्मा की रक्षा करना, भविष्य को मज़बूत बनाना और उसकी रचनात्मकता का उत्सव मनाना.

अभिषेक बनर्जी ने शुरू किया ‘मैं बंगाल का डिजिटल योद्धा' अभियान
इस पहल के तहत तीन प्रमुख श्रेणियों में लोगों की भागीदारी को आमंत्रित किया गया है.
कोलकाता:

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को एक अनोखी डिजिटल पहल ‘আমি বাংলার डिजिटल যোদ্ধা' (मैं बंगाल का डिजिटल योद्धा) की शुरुआत की. इस अभियान का उद्देश्य बंगाल की डिजिटल कहानी को दोबारा स्थापित करना और राज्य के खिलाफ चलाए जा रहे “विरोधी-बंगाल नैरेटिव” का जवाब देना है. यह एक जन-संचालित डिजिटल आंदोलन है, जिसका मकसद बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को सुरक्षित रखते हुए नागरिकों को डिजिटल दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना है.

अभियान के मुख्य लक्ष्य हैं - बंगाल की डिजिटल क्रांति को एकजुट करना, बंगाल की आत्मा की रक्षा करना, भविष्य को मज़बूत बनाना और उसकी रचनात्मकता का उत्सव मनाना. अभिषेक बनर्जी ने इस अवसर पर बंगाल के युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे आएं और इस डिजिटल सेना का हिस्सा बनें, ताकि राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित झूठी सूचनाओं और भ्रामक कथाओं का मुकाबला किया जा सके.

इस पहल के तहत तीन प्रमुख श्रेणियों में लोगों की भागीदारी को आमंत्रित किया गया है —

- कॉन्टेंट क्रिएटर्स (The Creator Force)- जो रचनात्मक सामग्री से जनमत को प्रभावित करेंगे.

- सोशल मीडिया मैनेजर्स (The Community Leaders)- जो डिजिटल समुदाय को संगठित करेंगे.

- डिजिटल एम्प्लिफायर्स (The Force Multipliers)- जो सकारात्मक संदेशों को व्यापक स्तर पर फैलाएंगे.

‘मैं बंगाल का डिजिटल योद्धा' के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस एक ऐसे डिजिटल रूप से सशक्त बंगाल की परिकल्पना करती है जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे, अपनी पहचान की रक्षा करे और डिजिटल युग में सार्थक परिवर्तन लाए. इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण 16 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक खुले रहेंगे.

इच्छुक प्रतिभागी www.ABDigitalJoddha.com वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

