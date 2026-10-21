इन 13 राज्यों में आज मूसलाधार बारिश और आंधी, यहां गर्मी और धूप, दिल्ली और यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

- देश के कई हिस्सों में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और सुबह-शाम सिहरन महसूस हो रही है
- मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर को देश के 13 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है
- दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है
देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. सर्दी की आहट महसूस होने लगी है. सुबह और शाम के समय सिहरन महसूस होती है. हालांकि दिन में अब भी धूप और गर्मी रहती है. मॉनसून की वापसी भफले ही हो गई हो लेकिन देश के कई हिस्सों में भारी का दौर अभी भी जारी है. IMD ने 21 अक्तूबर को दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं. मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों के लिए भीषण बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है.
13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
जिन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, इनमें महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, , नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं. वहीं 60 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तमिलनाडु तट पर कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है, इस वजह से 26 अक्टूबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं 22 से 26 अक्टूबर के बीच दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और 20, 21 अक्तूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.
होने की संभावना है।
मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तमिलनाडु तट के ऊपर अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 26 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है इसके अतिरिक्त, 20 से 26 अक्टूबर 2026 के दौरान केरल और माहे में तथा 22 से 26 अक्टूबर के दौरान लक्षद्वीप में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 21 से 24 अक्टूबर, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश एवं यानम और रायलसीमा में 20 और 21 अक्टूबर 2026 को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। Highlights Due to likely formation of a low-pressure area over Southwest Bay of Bengal and adjoining Tamil Nadu coast during next 24 hours, heavy to very heavy rainfall likely to continue over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal till 26nd October; isolated heavy rainfall likely over Lakshadweep during 22nd-26th; Kerala & Mahe during 20th-26th October; South Interior Karnataka during 21st-24th; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema on 20th & 21st October, 2026. Northwest India: Isolated to Scattered rainfall likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during 23rd-25th October; Himachal Pradesh during 24th-25th October; Uttarakhand during 23rd-26th October. Isolated to Scattered rainfall likely over Haryana Chandigarh & Delhi and Punjab during 24th-25th October; West Rajasthan on 24th October; East Rajasthan on 20th October and on 24th October. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over West Rajasthan on 24th October; East Rajasthan on 20th October. Central India: Isolated to Scattered rainfall likely over West Madhya Pradesh during 20th-23rd October; East Madhya Pradesh during 20th-21st October; Chhattisgarh and Vidarbha on 20th October. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over West Madhya Pradesh during 20th-23rd October; East Madhya Pradesh during 20th-21st October. East India: Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 20th-26th October. Isolated to Scattered rainfall likely over Odisha on 20th October and on 26th October. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands during 23rd-26th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph)likely over Andaman & Nicobar Islands during 20th-22nd October; Odisha on 20th October. Isolated heavy rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 20th-24th October. Northeast India: Isolated to Scattered rainfall likely over Assam & Meghalaya on 20th October; Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during 20th-22nd October. West India: Isolated to Scattered rainfall likely over Konkan & Goa and Madhya Maharashtra during 20th-23rd October; Marathawada during 20th-21st October. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Konkan & Goa and Madhya Maharashtra on 20th October. South Peninsular India: Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 20th-22nd October; Kerala & Mahe and Lakshadweep during 20th-26th October; Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during 22nd-24th October. Isolated to Scattered rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 23rd-26th October; Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during 20th-21st October and during 25th-26th October; North Interior Karnataka during 22nd-25th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 20th-26th October; Telangana during 20th-21st October. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 20th-21st October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph)likely over Kerala & Mahe and Lakshadweep during 20th-24th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 20th-22nd October; Rayalaseema during 20th-23rd October; Telangana during 20th-21st October. Isolated thunderstorm & lightning likely over Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during 20th-24th October; North Interior Karnataka during 22nd-23rd October. Isolated heavy rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 23rd-26th October; Kerala & Mahe during 20th-26th October; Lakshadweep during 22nd-26th October; Coastal Karnataka on 20th October and on 24th October; South Interior Karnataka during 21st-24th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 20th-21st October with isolated very heavy rainfall also likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 20th-22nd October. For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #WeatherUpdate #Monsoon2026 #HeavyRainfall #ThunderstormAlert #IndiaWeather #RainForecast #FloodWarning #BengalDepression #WeatherSafety @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 20, 2026
कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?
दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बुधवार को मौसम साफ रहेगा. आईएमडी के मुताबिक, अगले दो दिन तक भी बारिश के कोई आसार नहीं हैं . मतलब कि मौसम साफ रहेगा. दिन में धूप खिली रहेगी. हालांकि, तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है. दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड महसूस होगी. 21, 22 और 23 अक्टूबर को पारा 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहेगा.
कैसा रहेगा यूपी का मौसम?
उत्तर प्रदेश के लिए आज बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक, 21 अक्टूबर को मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि सुबह और रात को गुलाबी ठंड जरूर महसूस होगी. अक्टूबर में पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.
कैसा रहेगा मध्य प्रदेश का मौसम?
पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर को बारिश हो सकती है. कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 21 से 23 अक्टूबर तक कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
कैसा रहेगा बिहार का मौसम?
21 अक्टूबर को बिहार में बारिश की कोई संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है. हालांकि तापमान में गिरावट जरूर महसबस की जा रही है. आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. हालांकि फिलहाल बिहार का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा.
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