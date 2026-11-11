4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट! बिहार-केरल में बिजली गिरने की चेतावनी, दिल्ली-NCR में ड्राई रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने बुधवार, 11 नवंबर को पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है. बिहार, केरल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. दिल्ली-NCR और मध्य तथा पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है. बुधवार को दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस इलाके में किसी खास मौसमी गतिविधि का अनुमान नहीं है. वहीं, अगर उत्तर-पश्चिम भारत की बात करें तो 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

IMD के मुताबिक, 10 और 11 नवंबर के बीच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 10 से 15 नवंबर के बीच बारिश होने के आसार हैं. बुधवार को पंजाब में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 12 से 15 नवंबर के बीच वहां कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में भी 11 नवंबर को मौसम शुष्क रहने के आसार हैं, जिसके बाद 12 और 13 नवंबर को वहां बारिश हो सकती है.

चार पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD ने बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है. इन राज्यों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 10 से 12 नवंबर के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. गुरुवार को भी पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है.

नॉर्थ इंडिया भारत के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. बुधवार को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि ओडिशा और झारखंड में कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं.

बिहार में भी आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बुधवार को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इन द्वीपों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.

इसके अलावा अगर साउथ इंडिया की बात की जाए तो बुधवार को केरल और माहे में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है. IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान जताया है.

इस हफ्ते मध्य और पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

12 नवंबर को पूर्वोत्तर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 14 नवंबर तक कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. IMD ने 12 और 13 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में काफी बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बारिश होने का अनुमान जताया है, इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है.

15 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में फिर से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इसी दिन केरल और माहे में काफी बड़े इलाके में भारी बारिश की संभावना है.

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