कल का मौसम : दिल्ली-यूपी में बढ़ेगी ठिठुरन, राजस्थान-MP समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

- IMD ने दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
- दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है.
- आगामी दिनों में दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, दिन में गर्मी का अहसास होगा और रात में हल्की ठंड महसूस होगी.
Kal Ka Mausam 21 October 2026: देश के कई हिस्सों में इस समय मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. IMD ने दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इधर, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाओं का असर शुरू हो गया है, जिसने देश में गुलाबी ठंड की दस्तक दे दी है. इस बदलते मौसम के बीच, राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है. हवा की रफ्तार धीमी होने और तापमान में गिरावट के कारण हवा में प्रदूषक कण जमा हो रहे हैं, जिससे धुंध की चादर गहरी होती जा रही है.
राजधानी दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अब मौसम साफ रहने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, जिससे लोगों को धूप का आनंद मिलेगा. हालांकि, तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां दिन में गर्मी का एहसास होगा. वहीं, रात के वक्त हल्की ठंड लोगों का सामना कराएगी. वहीं, 21, 22 और 23 अक्टूबर को पारा चढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास बना रहेगा. 24 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन सभी दिनों के लिए किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की है.
21 से 23 अक्टूबर तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश के आसार
21 से 23 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं, पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर को बारिश हो सकती है. इसके अलावा 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं. 21 से 23 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश और 21 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि झोंकों की गति 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तमिलनाडु तट के ऊपर अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 26 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है इसके अतिरिक्त, 20 से 26 अक्टूबर 2026 के दौरान केरल और माहे में तथा 22 से 26 अक्टूबर के दौरान लक्षद्वीप में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 21 से 24 अक्टूबर, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश एवं यानम और रायलसीमा में 20 और 21 अक्टूबर 2026 को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। Highlights Due to likely formation of a low-pressure area over Southwest Bay of Bengal and adjoining Tamil Nadu coast during next 24 hours, heavy to very heavy rainfall likely to continue over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal till 26nd October; isolated heavy rainfall likely over Lakshadweep during 22nd-26th; Kerala & Mahe during 20th-26th October; South Interior Karnataka during 21st-24th; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema on 20th & 21st October, 2026. Northwest India: Isolated to Scattered rainfall likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during 23rd-25th October; Himachal Pradesh during 24th-25th October; Uttarakhand during 23rd-26th October. Isolated to Scattered rainfall likely over Haryana Chandigarh & Delhi and Punjab during 24th-25th October; West Rajasthan on 24th October; East Rajasthan on 20th October and on 24th October. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over West Rajasthan on 24th October; East Rajasthan on 20th October. Central India: Isolated to Scattered rainfall likely over West Madhya Pradesh during 20th-23rd October; East Madhya Pradesh during 20th-21st October; Chhattisgarh and Vidarbha on 20th October. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over West Madhya Pradesh during 20th-23rd October; East Madhya Pradesh during 20th-21st October. East India: Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 20th-26th October. Isolated to Scattered rainfall likely over Odisha on 20th October and on 26th October. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands during 23rd-26th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph)likely over Andaman & Nicobar Islands during 20th-22nd October; Odisha on 20th October. Isolated heavy rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 20th-24th October. Northeast India: Isolated to Scattered rainfall likely over Assam & Meghalaya on 20th October; Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during 20th-22nd October. West India: Isolated to Scattered rainfall likely over Konkan & Goa and Madhya Maharashtra during 20th-23rd October; Marathawada during 20th-21st October. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Konkan & Goa and Madhya Maharashtra on 20th October. South Peninsular India: Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 20th-22nd October; Kerala & Mahe and Lakshadweep during 20th-26th October; Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during 22nd-24th October. Isolated to Scattered rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 23rd-26th October; Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during 20th-21st October and during 25th-26th October; North Interior Karnataka during 22nd-25th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 20th-26th October; Telangana during 20th-21st October. Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 20th-21st October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph)likely over Kerala & Mahe and Lakshadweep during 20th-24th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 20th-22nd October; Rayalaseema during 20th-23rd October; Telangana during 20th-21st October. Isolated thunderstorm & lightning likely over Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during 20th-24th October; North Interior Karnataka during 22nd-23rd October. Isolated heavy rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 23rd-26th October; Kerala & Mahe during 20th-26th October; Lakshadweep during 22nd-26th October; Coastal Karnataka on 20th October and on 24th October; South Interior Karnataka during 21st-24th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 20th-21st October with isolated very heavy rainfall also likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 20th-22nd October. For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #WeatherUpdate #Monsoon2026 #HeavyRainfall #ThunderstormAlert #IndiaWeather #RainForecast #FloodWarning #BengalDepression #WeatherSafety @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 20, 2026
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 23 से 26 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में 24-25 अक्टूबर के आसपास बारिश देखी जा सकती है.
दक्षिण भारत में कई दिनों तक बारिश के आसार
23 से 26 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 20-21 और 25-26 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 22 से 25 अक्टूबर तक उत्तर आंतरिक कर्नाटक और 20 से 26 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में बारिश के आसार हैं. तेलंगाना में भी 20-21 अक्टूबर के दौरान कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.
आंधी-बिजली के साथ 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा
20-21 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 40-50 किमी प्रति घंटा रह सकती है, जबकि झोंकों के साथ यह 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके अलावा 20 से 24 अक्टूबर के दौरान केरल और माहे, 20 से 22 अक्टूबर तक तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, 20 से 23 अक्टूबर तक रायलसीमा और 20-21 अक्टूबर को तेलंगाना में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों के साथ 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.
कर्नाटक में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना
20 से 24 अक्टूबर के दौरान तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने के आसार हैं. वहीं, 22-23 अक्टूबर को उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी ऐसा मौसम देखने को मिल सकता है.
इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट
23 से 26 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, 20 से 26 अक्टूबर के दौरान केरल और माहे तथा 22 से 26 अक्टूबर के दौरान लक्षद्वीप में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. तटीय कर्नाटक में 20 और 24 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है. वहीं, 21 से 24 अक्टूबर के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 20-21 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा तथा 20 से 22 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
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