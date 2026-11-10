चांदनी चौक में AQI 400, IMD का कश्मीर में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, सुधर सकती है दिल्ली-NCR की हवा

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अब भी बहुत खराब है. दिवाली के अगले दिन चांदनी चौक में AQI 400 रिकॉर्ड किया गया. इधर मौसम विज्ञान विभाग के ताजा जारी पूर्वानुमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. इसका मुख्य असर 12 और 13 नवंबर को देखने को मिल सकता है. इस दौरान कश्मीर घाटी में कहीं-कहीं भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. पहाड़ पर बारिश और बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ने की संभावना है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा कि 14 नवंबर से दिल्ली की हवा में कुछ सुधार हो, साथ ही ठंड में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 311

मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में औसत AQI 311 दर्ज किया गया है. प्रदूषण की स्थिति में फिलहाल कोई सुधार होने के आसार नहीं हैं. शहर भर में प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-3 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं. कई निगरानी केंद्रों ने AQI स्तर 400 से ऊपर दर्ज किया है, जो 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में आता है. कल की तुलना में, केवल एक केंद्र ने 'गंभीर' श्रेणी में AQI दर्ज किया है, जिसे सुधार माना जा सकता है.

CPCB के समीर ऐप के अनुसार AQI के आंकड़े

विवेक विहार – 290

चांदनी चौक – 400

जहांगीरपुरी – 306

रोहिणी – 307

DTU – 338

बवाना – 328

पंजाबी बाग – 361

अलीपुर – 261

नरेला – 277

IIT दिल्ली – 361

दिल्ली-NCR में AQI:

गाजियाबाद – 265

नोएडा – 317

फरीदाबाद – 315

गुरुग्राम – 324

मौसम में आज कोई बदलाव की उम्मीद नहीं

दिल्ली-एनसीआर में अगले सप्ताह मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिक नरेश कुमार के अनुसार, आने वाले दिनों में राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश या मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. हालांकि, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. इसका मुख्य असर 12 और 13 नवंबर को देखने को मिल सकता है. इस दौरान कश्मीर घाटी में कहीं-कहीं भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है.

तमिलनाडु और केरल में कहीं-कहीं बारिश के आसार

देश के अन्य हिस्सों के मौसम के बारे में जानकारी देते हुए नरेश कुमार ने कहा कि इस समय तमिलनाडु और केरल में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इन राज्यों में कुछ स्थानों पर 6.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने का अनुमान है. इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में किसी विशेष बारिश की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि देशभर में तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है और फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं.

इस महीने सामान्य ही रहेगा मौसम

नवंबर महीने के मौसम को लेकर पूछे गए सवाल पर नरेश कुमार ने कहा कि इस महीने मौसम में बहुत अधिक बदलाव होने की संभावना नहीं है. जिस तरह अभी मौसम चल रहा है, आगे भी उसके सामान्य के आसपास बने रहने का अनुमान है. कुल मिलाकर दिल्ली-एनसीआर में अगले सप्ताह मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है.



यह भी पढ़ें - दिल्ली प्रदूषण पर सियासी जंग! विपक्ष ने किया डेटा में फर्जीवाड़े का दावा, BJP ने कहा- 25 साल की नाकामी है