मुंबई एयरपोर्ट का 91 फीसद इंटरनेशनल ट्रैफिक रहेगा बेअसर, टर्मिनल-1 का होगा कायाकल्प

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के काम के दौरान करीब 91 फीसद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अगले साल गर्मियों के शेड्यूल के मुताबिक 50 में से 39 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस मुंबई एयरपोर्ट से अपनी उड़ानें जारी रखेंगी.बाकी की 11 एयरलाइंस की कुछ उड़ानों को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) पर भेजा जा सकता है. टर्मिनल-1 का निर्माण 1964 में हुआ था. अब इसका नए सिरे से विकसित किया जा रहा है. इससे टर्मिनल-1 की सालाना यात्री क्षमता करीब 50 लाख तक बढ़ सकती है.

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या बदलाव होने वाला है

इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, बाकी की 11 एयरलाइंस की कुछ उड़ानों को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) पर भेजा जा सकता है. ये एयरलाइंस रोजाना करीब 16 उड़ानें चुनिंदा जगहों के लिए संचालित करती हैं. यह बदलाव मार्च 2027 के अंत से हो सकता है. एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, श्रीलंकन एयरलाइंस, थाई एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस और टर्किश एयरलाइंस जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 से अपनी उड़ानें जारी रखेंगी.

टर्मिनल-1 का निर्माण 1964 में हुआ था. अब इसका नए सिरे से विकसित किया जा रहा है. इसकी मुख्य वजह इमारत की संरचना और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं. 2017 में स्ट्रकवेल और 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे की ओर से किए गए ऑडिट में इन कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया था. इन जांच रिपोर्टों में कहा गया था कि करीब छह दशक पुरानी इस इमारत की जगह आधुनिक सुविधाओं वाला नया टर्मिनल बनाने की जरूरत है.

उड़ानों को अस्थायी रूप से दूसरे एयरपोर्ट पर भेजने के इस फैसले से हर साल करीब 50 लाख यात्रियों पर असर पड़ने की आशंका है. यह मुंबई एयरपोर्ट से हर साल यात्रा करने वाले कुल करीब 5.5 करोड़ यात्रियों का लगभग फीसद प्रतिशत है. बचे हुए पांच करोड़ यात्रियों को इस बदलाव के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर ही सेवाएं मिलती रहेंगी.

नवी मुंबई एयरपोर्ट से संचालित होंगी उड़ानें

इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर जैसी घरेलू एयरलाइंस ने भी कुछ चुनिंदा जगहों के लिए अपनी उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की है. इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि उड़ानों को अस्थायी रूप से दूसरे एयरपोर्ट पर भेजने का मकसद टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के लिए जरूरी जगह उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही, कोशिश होगी कि एयरपोर्ट के कामकाज और यात्रियों को कम से कम परेशानी हो.

नए टर्मिनल-1 में हर साल 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता बढ़कर 2 करोड़ हो जाएगी. यानी इसकी क्षमता में करीब 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. नए टर्मिनल में यात्रियों की जांच, सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा. इसे मार्च 2029 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है.

CSMIA ने एयरलाइंस को भरोसा दिया है कि उड़ानों के अस्थायी स्थानांतरण के दौरान उन्हें पहले से मिले उड़ान समय (स्लॉट) सुरक्षित रहेंगे.

मुंबई एयरपोर्ट का पुनर्विकास ऐसे समय हो रहा है, जब शहर के हवाई ढांचे में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी जुड़ने जा रहा है. उम्मीद है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उन उड़ानों का कुछ हिस्सा भेजा जाएगा, जिन्हें अभी क्षमता की कमी से जूझ रहे मुंबई एयरपोर्ट से संचालित किया जा रहा है.

कुछ चुनिंदा उड़ानों को नवी मुंबई भेजने से मुंबई एयरपोर्ट को अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बड़े हिस्से को दूसरी जगह भेजे बिना बड़े स्तर पर निर्माण कार्य करने में मदद मिलेगी. टर्मिनल-2 से 39 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस का संचालन जारी रहने से यात्रियों को होने वाली परेशानी कम होगी और हवाई संपर्क भी बना रहेगा. वहीं, इस बदलाव से नवी मुंबई एयरपोर्ट को भी अतिरिक्त उड़ानें संभालने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही वह मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर सकेगा.इस पुनर्विकास से टर्मिनल-1 की सालाना यात्री क्षमता में 50 लाख की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

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