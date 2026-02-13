विज्ञापन
चेचिस से अलग हुए ट्रक के पहिए, कार के उड़े परखच्चे, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा

कार में सवार छह लोगों और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी छह मृतक बेंगलुरु के कोथनूर के निवासी थे.

  • बेंगलुरु के होसकोटे-डाबास्पेटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सात लोगों की दर्दनाक मौत वाली सड़क दुर्घटना हुई.
  • दुर्घटना में एक ट्रक, एक मोटरसाइकिल और एक महिंद्रा एक्सयूवी कार की पूरी तरह से तबाही हुई.
  • प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और बाइक से टकराने के बाद ट्रक से भिड़ंत हुई.
बेंगलुरु:

कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में शुक्रवार तड़के एक हृदयविदारक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. होसकोटे-डाबास्पेटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एम. सत्यवारा गांव के पास हुए इस भीषण एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें एक ट्रक, एक मोटरसाइकिल और एक महिंद्रा एक्सयूवी कार के परखच्चे उड़ गए. घटना के बाद सामने आए भयावह वीडियो ने इस हादसे की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया है, जिसमें राजमार्ग पर चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है.

हादसे की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक अपने बेस स्ट्रक्चर यानी चेचिस से पूरी तरह अलग होकर पलट गया और उसके पहिए टूटकर दूर जा गिरे. आमतौर पर बेहद मजबूत माना जाने वाला चेचिस का इस तरह बिखर जाना वाहन की अत्यधिक गति और टक्कर के घातक प्रभाव को दर्शाता है. वीडियो में एक्सयूवी कार का अगला हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है, जिससे यह साफ है कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, कोलार से देवनहल्ली की ओर जा रही कार पहले अपने आगे चल रही एक बाइक से टकरा गई. बताया जाता है कि चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार एक कैंटर ट्रक से जा टकराई, जिसके परिणामस्वरूप एक घातक सिलसिलेवार दुर्घटना हुई.

कार में सवार छह लोगों और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी 7 मृतक बेंगलुरु के कोथनूर के निवासी थे. घटनास्थल का दौरा करने वाले आईजीपी (सेंट्रल) लाभू राम ने बताया कि सड़क दुर्घटना की एक श्रृंखला में सात लोगों की मौत हो गई है. हमने वाहनों को हटा दिया है और शवों को अस्पताल भेज दिया है.

मृतकों में से छह लोगों के शवों की पहचान कर ली गई है. हम उनके परिवार और परिजनों से संपर्क करेंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे. एक अन्य मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा, "इस बात की जांच चल रही है कि क्या वाहन चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था. हम इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते."

दुर्घटना के बाद, ट्रक और बाइक डिवाइडर को पार करके सड़क के दूसरी ओर गिर गए, जबकि बुरी तरह क्षतिग्रस्त एक्सयूवी उस स्थान से लगभग 500 मीटर दूर जाकर रुक गई जहां वे गिरे थे. सुलिबेले पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की.

बेंगलुरु ग्रामीण पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत ने भी दुर्घटनास्थल का दौरा किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच के आधार पर दुर्घटना का मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना प्रतीत होता है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए होसकोटे के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है.

इस बीच, स्थानीय निवासियों ने राजमार्ग के इस हिस्से के डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं. उनका आरोप है कि सदप्पनहल्ली से कमालीपुरा पुल तक की सड़क में उचित वैज्ञानिक योजना का अभाव है. उन्होंने दावा किया कि निर्माण के दौरान एक इंजीनियर ने राजमार्ग के डिजाइन में खामियों को लेकर आपत्ति जताई थी.

