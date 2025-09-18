विज्ञापन
कभी न करें ऐसी गलती! देखिए कैसे बस के नीचे आते-आते बचा बाइकर, खौफनाक वीडियो

बेंगलुरु में एक शख्स की जान बाल-बाल बच गई. वरना हादसा तो इतना खौफनाक था कि कुछ भी हो सकता था. सड़क पर वाहन चलाते समय रफ्तार पर ब्रेक लगाने की खास जरूरत होती है. इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

कभी न करें ऐसी गलती! देखिए कैसे बस के नीचे आते-आते बचा बाइकर, खौफनाक वीडियो
बेंगलुरु में रूह कंपा देने वाला सड़क हादसा.
  • बेंगलुरु के थानिसांद्रा में एक तेज रफ्तार बाइक बस को ओवरटेक करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई.
  • बाइक सवार का नियंत्रण अचानक छूट गया और वह बस से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा और बस के नीचे आते-आते बचा.
  • सड़क पर वाहन चलाते समय रफ्तार पर ब्रेक और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है.
बेंगलुरु:

कर्नाटक के बेंगलुरु से एक ऐसा खौफनाक (Bengaluru Accident) मामला सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. सड़क पर बाइक चलाते वक्त स्पीड का खास ध्यान रखना चाहिए नहीं तो एक ही झटके में जान जा सकती है. बेंगलुरु के थानिसांद्रा में भी बुधवार शाम को कुछ ऐसा ही हुआ. वो तो किस्मत अच्छी थी कि शख्स बाल-बाल बच गया वरना हादसा इतना खौफनाक था कि बस के नीचे आकर उसकी जान भी जा सकती थी.

बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा बाइक सवार

बुधवार शाम घड़ी में 7:30 बजे थे. एक तेज रफ्तार बाइक सवार आगे जा रही बीएमटीसी की बस को बाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. अचानक बाइक से उसका कंट्रोल छूटा और बाइक चलती बस से टकराकर सड़क पर गिर गई. इस दौरान बाइक सवार बस के नीचे आते-आते बचा. इसे किस्मत ही कहेंगे कि वह चलती बस के नीचे नहीं आया. लेकिन हादसा इतना खतरनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई.

खौफनाक हादसा देख कांप जाएगी रूह!

जब तक बस ड्राइवर को कुछ भी समझ आता एक्सीडेंट हो चुका था. हालांकि बाइक टकराने की तेज आवाज सुनते ही उसने बस रोक दी. जैसे ही बाइक सवार जमीन पर गिरा वहां मौजूद लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े. गनीमत ये रही कि वह बस की चपेट में आने से बच गया. यह हादसा इतना खौफनाक था कि दूसरे वाहन चालकों को इससे सीख लेने की जरूरत है.

जान प्यारी है तो रफ्तार पर ध्यान दो

सड़क पर चलते समय खास रफ्तार और अपने दायें-बायें का खास ध्यान रखना चाहिए. जल्दबाजी करना जानलेवा हो सकता है. आए दिन सड़क हादसों की खबरें आती हैं. रफ्तार की वजह से हर दिन देशभर में न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है. थोड़ी सी समझदारी से इससे बचा जा सकता है. इसीलिए सड़क पर वाहन चलाते समय खास ध्यान देने की जरूरत है.

