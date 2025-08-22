विज्ञापन
खौफनाक वीडियो! 11 साल की बच्‍ची सिर कुचलते हुए निकल गई बस, बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा

तन्‍वी अपनी मां और बहन हर्षिता के साथ स्कूल जा रही थी, तभी उनकी स्‍कूटी स्लिप हो गई और तन्वी सड़क पर गिर गई. इस दौरान पीछे से आ रही एक बीएमटीसी बस ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

खौफनाक वीडियो! 11 साल की बच्‍ची सिर कुचलते हुए निकल गई बस, बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा
स्‍कूटी स्लिप हो गई और तन्वी सड़क पर गिर गई...
  • कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 11 वर्षीय छात्रा तन्वी कृष्णा को बीएमटीसी बस ने कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई.
  • हादसा मारुति नगर के पास सुबह लगभग 8 बजकर 20 मिनट पर हुआ, जब छात्रा अपनी मां और बहन के साथ स्कूल जा रही थी.
  • छात्रा की स्कूटी फिसलने के कारण वह सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रही बस ने उसे कुचल दिया था.
बेंगलुरु:

Bengaluru Road Accident : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसे देश लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. हादसे में एक 11 साल की बच्‍ची को बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. बच्‍ची को मां स्‍कूल छोड़ने जा रही थी, उसकी दौरान ये हादसा हो गया. मिलेनियम स्कूल की कक्षा 7 की छात्रा, 11 वर्षीय तन्वी कृष्णा. गुरुवार सुबह लगभग 8:20 बजे मारुति नगर के पास एक बीएमटीसी बस की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है.  

बताया जा रहा है कि तन्‍वी अपनी मां और बहन हर्षिता के साथ स्कूल जा रही थी, तभी उनकी स्‍कूटी स्लिप हो गई और तन्वी सड़क पर गिर गई. इस दौरान पीछे से आ रही एक बीएमटीसी बस ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ट्रैफिस पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोरिशश कर रही है कि आखिर इस हादसे में गलती किसकी थी? इस दर्दनाक हादसे के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें अलग-अलग एंगल हादसे को देखा जा सकता है.

हादसे की एक वीडियो में नजर आ रहा है कि तन्‍वी की मां उन्‍हें बिठाकर ले जा रही है. इनके पीछे-पीछे एक बस आ रही थी. इस दौरान स्‍कूटी अचानक फिसल गई और कुछ सेकेंड में ही बस तन्‍वी को कुचलते हुए आगे निकल गई. बस ड्राइवर को भी तुरंत इस बात का शायद अहसास नहीं हुआ था कि उनकी बस के टायर के नीचे कोई शख्‍स आ गया है. हालांकि, कुछ दूर जाकर वह रुक गया. 

एक अन्‍य वीडियो बस के फ्रंट मिरर का भी सामने आया है, जिसमें बस के आगे चलते हुए वाहन नजर आ रहे हैं. लेकिन इस वीडियो में कहीं भी तन्‍वी की स्‍कूटी नजर नहीं आ रही है. ऐसे में लग रहा है कि तन्‍वी बस के पिछले पहिए की चपेट में आई होगी. हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है.  

