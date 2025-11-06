विज्ञापन
4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का लांच 08 नवंबर को, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी!

यह विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सुगम, त्वरित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है. 

नई दिल्ली:

भारत सरकार देश में आधुनिक रेल नेटवर्क का विस्तार तेज़ी से आगे बढ़ाने की कवायद में जुटी है. इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 नवंबर को सुबह लगभग 8:15 बजे वाराणसी में चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. PMO के मुताबिक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी. प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा के समय को उल्लेखनीय रूप से कम करने के जरिए, ये ट्रेनें क्षेत्रीय गतिशीलता में वृद्धि करेंगी, पर्यटन को बढ़ाएंगी और देश भर में आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देंगी. यह विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सुगम, त्वरित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है. 

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन दोनों ऐतिहासिक जगहों को सीधे जोड़ेगी, जिससे रेल यात्रियों को वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत होगी. ये नयी वंदे भारत एक्सप्रेस महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को सीधे जोड़ेगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि तीर्थयात्रियों और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक आधुनिक और आरामदायक रेल कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी.

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

लखनऊ से सहारनपुर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 7 घंटे 45 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करेगी, जिससे मौजूदा विशेष ट्रेनों के मुकाबले लगभग 1 घंटे की बचत होगी. इस नयी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को फायदा होगा. साथ ही, इसकी वजह से रुड़की होते हुए हरिद्वार तक पहुंच भी बेहतर होगी. मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे रेल कनेक्टिविटी मज़बूत होगी.

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन इस रूट पर सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन होगी, जो अपनी यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी. ये ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब के प्रमुख शहरों, जैसे फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला, के बीच संपर्क को मज़बूत करेगी। इससे व्यापार और पर्यटन दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत

एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लांच से इन दोनों महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी हो सकेगी, जो मौजूदा विशेष ट्रेनों के मुकाबले 2 घंटे से भी कम है. ये नयी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी, जिससे आईटी प्रोफेशनलों, छात्रों और पर्यटकों को तेज़ यात्रा का विकल्प मिलेगा. यह रूट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक कार्यकलापों और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

