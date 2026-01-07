विज्ञापन
विशेष लिंक

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को उद्घाटन 15 जनवरी के बाद, जानें इसकी खासियत

बता दें कि स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था. यह ट्रायल कोटा–नागदा सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की.

Read Time: 3 mins
Share
देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को उद्घाटन 15 जनवरी के बाद, जानें इसकी खासियत

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का 15 जनवरी के बाद उद्धघाटन होगा, आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्धघाटन 17 या 18 जनवरी को हो सकता है. पीएम मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे. 17 को मालदा और 18 को हावड़ा में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है. 18 को पीएम का कलियाबर के मौचंदा मैदान में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है.  संभव है इस दिन पीएम मोदी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाएंगे. पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच चलाई जानी है. सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी 17 तारीख को मालदा से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इनॉग्रल ट्रेन जो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी, उसको पीएम मालदा में हरी झंडी दिखाएंगे. गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेन को पीएम वीसी से हरी झंडी दिखाएंगे जो कामाख्या से कोलकाता जाएगी.

जानें इसका किराया कितना होगा
इसका किराया किलोमीटर के हिसाब से तय होगा. फर्स्ट AC में 3 रुपये 80 पैसे प्रतिकिलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा.

1.AC: 3.80 p/km
2. AC: 3.10 p/km
3AC: 2.40 p/km


बता दें कि स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था. यह ट्रायल कोटा–नागदा सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की.  16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार की गई है.बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हाई-स्पीड ट्रायल का वीडियो भी शेयर किया था. इस वीडियो में दिखाया गया था कि तेज रफ्तार के बावजूद पानी से भरे गिलास हिले नहीं और पानी नहीं गिरा. इससे ट्रेन की बेहतरीन स्थिरता, आधुनिक सस्पेंशन और उन्नत तकनीक का पता चलता है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की प्रमुख सुविधाएं

  • आरामदायक स्लीपर बर्थ
  • आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम
  • ऑटोमैटिक दरवाजे
  • आधुनिक शौचालय
  • फायर डिटेक्शन और सेफ्टी सिस्टम
  • सीसीटीवी निगरानी
  • डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली
  • ऊर्जा बचाने वाली तकनीक
  • सुरक्षा और तकनीकी विशेषताएं
  • कवच सुरक्षा प्रणाली
  • झटके रहित सेमी-परमानेंट कपलर
  • हर कोच के अंत में फायर बैरियर दरवाजे
  • आग लगने पर तुरंत चेतावनी और नियंत्रण की व्यवस्था
  • रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम
  • यूवी-सी लैंप आधारित एसी डिसइंफेक्शन सिस्टम
  • चौड़े और पूरी तरह सील गैंगवे
  • सभी कोचों में सीसीटीवी
  • आपात स्थिति में बात करने के लिए इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम
  • दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय
  • सेंट्रलाइज्ड कोच मॉनिटरिंग सिस्टम
  • ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए आरामदायक सीढ़ी
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
First Vande Bharat Sleeper Train, Vande Bharat Sleeper Train
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the