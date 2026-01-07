देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को उद्घाटन 15 जनवरी के बाद, जानें इसकी खासियत

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का 15 जनवरी के बाद उद्धघाटन होगा, आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्धघाटन 17 या 18 जनवरी को हो सकता है. पीएम मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे. 17 को मालदा और 18 को हावड़ा में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है. 18 को पीएम का कलियाबर के मौचंदा मैदान में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है. संभव है इस दिन पीएम मोदी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाएंगे. पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच चलाई जानी है. सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी 17 तारीख को मालदा से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इनॉग्रल ट्रेन जो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी, उसको पीएम मालदा में हरी झंडी दिखाएंगे. गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेन को पीएम वीसी से हरी झंडी दिखाएंगे जो कामाख्या से कोलकाता जाएगी.

जानें इसका किराया कितना होगा

इसका किराया किलोमीटर के हिसाब से तय होगा. फर्स्ट AC में 3 रुपये 80 पैसे प्रतिकिलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा.

1.AC: 3.80 p/km

2. AC: 3.10 p/km

3AC: 2.40 p/km



बता दें कि स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था. यह ट्रायल कोटा–नागदा सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की. 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार की गई है.बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हाई-स्पीड ट्रायल का वीडियो भी शेयर किया था. इस वीडियो में दिखाया गया था कि तेज रफ्तार के बावजूद पानी से भरे गिलास हिले नहीं और पानी नहीं गिरा. इससे ट्रेन की बेहतरीन स्थिरता, आधुनिक सस्पेंशन और उन्नत तकनीक का पता चलता है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की प्रमुख सुविधाएं