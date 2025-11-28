विज्ञापन
रैपिडो बाइक ड्राइवर बैंक एकाउंट में 331 करोड़, म्यूल अकाउंट का ये खेल जान रह जाएंगे दंग

ईडी की जांच में पता चला कि नवंबर 2024 में ताज अरावली रिजॉर्ट में हुई शादी के लिए खर्च किए गए पैसे के लिए एक रैपिडो राइडर के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था.

  • ED ने 1xbet अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े ₹331 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में म्यूल अकाउंट का खुलासा किया
  • Rapido बाइक ड्राइवर के खाते में लाखों स्रोतों से पैसे आए और उन्हें कई संदिग्ध खातों में ट्रांसफर किया गया
  • जांच में पाया गया कि गुजरात के युवा नेता आदित्य जुला की शादी के खर्च में म्यूल अकाउंट से धनराशि भेजी गई थी
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक ऐसे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. दरअसल, ये मामला उस वक्त सामने आया जब उदयपुर में हुई शाही शादी और रैपिडो बाइक चलाने वाले एक आम चालक के बैंक खाते का कनेक्शन निकलकर सामने आया. ईडी की जांच में पता चला कि नवंबर 2024 में ताज अरावली रिजॉर्ट में हुई शादी में खर्च किए गए पैसों के लिए एक रैपिडो राइडर के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था.ED की जांच में 1XBET मनी लॉन्ड्रिंग केस में रैपिडो बाइक चालक का अकाउंट बना ₹331 करोड़ का ‘म्यूल अकाउंट' डालने की बात सामने आई है. सूत्रों के अनुसार इन पैसों का इस्तेमाल VIP शादी की फंडिंग के तौर पर किए जाने का भी शक है. ED ने 1xbet अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है. इस पूरे केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि रैपिडो के ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच ₹331.36 करोड़ जमा हुए.

VIP शादी की फंडिंग पर शक

सूत्रों के अनुसार ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि गुजरात के यूथ पॉलिटिकल लीडर आदित्य जुला की शादी के खर्च में कहीं इस म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल तो नहीं हुआ.पिछले साल नवंबर में उदयपुर के ताज अरावली रिज़ॉर्ट में शादी हुई थी, जहां एक करोड़ रुपये के आसपास की रकम इसी बाइक ड्राइवर के अकाउंट से भेजी गई.

बाइक ड्राइवर ने अपने बयान में कहा है कि मेरा शादी से कोई लेना-देना नहीं है. ईडी ने बाइक ड्राइवर का बयान दर्ज किया. ड्राइवर ने साफ कहा कि उसका उस कपल या शादी से कोई भी संबंध नहीं है.जांच से यह भी सामने आया कि शादी के लिए ताज रिज़ॉर्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस पर लगी हस्ताक्षर (signatures) फर्जी हैं. यह भी पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट आदित्य जुला ने ही ताज को सौंपा था.

कैश ट्रांजैक्शन और PAN का इस्तेमाल

जांच में पता चला कि आदित्य जुला ने अपने ट्रैवल एजेंट को करीब ₹18 लाख कैश दिए.इसके अलावा 17 अलग-अलग PAN नंबर रिज़ॉर्ट बुकिंग एडजस्ट करने के लिए दिए गए.

म्यूल अकाउंट का पूरा खेल समझिए

ईडी के मुताबिक, बाइक ड्राइवर का अकाउंट एक म्यूल अकाउंट था,ऐसा अकाउंट जिसका मालिक असल लेन-देन से अनजान होता है और उसके बैंक खाते का इस्तेमाल, अवैध पैसे को घुमाने, छिपाने और आगे भेजने के लिए किया जाता है. जांच में पता चला है कि इस ड्राइवर के अकाउंट में कई अनजान स्रोतों से करोड़ों रुपये आए और फिर वो पैसे कई संदिग्ध खातों में आगे भेज दिए गए. इनमें से एक ट्रांजैक्शन का लिंक 1xbet से भी मिला है. 

बड़ी शादी और लग्जरी इवेंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग का नया तरीका

यह केस दिखाता है कि अब म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल बड़े-बड़े इवेंट्स, शादियों और लग्जरी खर्चों की फंडिंग के लिए भी किया जा रहा है ताकि असली स्रोत छिपाया जा सके.

ईडी ने जनता को दी ये अहम सलाह

मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड से बचने के लिए ईडी ने आम लोगों से अपील की है. ईडी का कहा है कि ऐसे अपराध से बचने के लिए अपना बैंक अकाउंट, ATM, UPI, नेटबैंकिंग किसी को न दें. साथ ही किसी अनजान के लिए चेक या कोई वित्तीय दस्तावेज साइन न करें, थोड़ा पैसा कमाने” के लालच में अपने अकाउंट का इस्तेमाल किसी को न करने दें. किसी के कहने पर SIM कार्ड अपने नाम से न निकालें, अकाउंट में कोई अनजान ट्रांजैक्शन दिखे तो बैंक व पुलिस को तुरंत बताएं. 
 

