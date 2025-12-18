किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मियों के लिए गुड न्यूज, लंबे समय से अटके 311 करोड़ के भुगतान का रास्ता साफ

प्रवर्तन निदेशालय ने किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दिलाई है. लंबे समय से अटके हुए ₹311.67 करोड़ रुपये अब कर्मचारियों को मिलने जा रहे हैं. यह पैसा चेन्नई की डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के आदेश पर जारी किया गया है. यह रकम उन शेयरों को बेचकर आई है जिन्हें ED ने पहले जब्त किया था और बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया था. अब वही पैसे ऑफिशियल लिक्विडेटर के जरिए कर्मचारियों में बांटे जाएंगे, ताकि उनकी कई सालों से बाकी बकाया चुकाया जा सके.

ED ने यह कार्रवाई विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस और जुड़े लोगों पर बैंक धोखाधड़ी व साजिश के मामलों में की थी. जांच में पता चला कि बैंकों से लिए गए करोड़ों रुपये गलत तरीके से दूसरे कर्ज चुकाने, विदेशों में पैसे भेजने और अलग-अलग खर्चों में लगाए गए.

जांच के दौरान ED ने माल्या और उसकी कंपनियों की करीब ₹5,042 करोड़ की संपत्तियां PMLA कानून के तहत जब्त कीं, और कुछ संपत्तियां CrPC के तहत भी अटैच की गईं. बाद में माल्या को 5 जनवरी 2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया.

SBI की अगुवाई वाले बैंक समूह ने कोर्ट से गुहार लगाई कि जब्त संपत्तियों से कर्मचारियों का पैसा दिया जाए. ED ने इससे पहले ₹14,132 करोड़ की संपत्तियां SBI को वापस दिलाईं, जिससे एक बड़ा फंड तैयार हुआ. इसी फंड से अब कर्मचारियों के 311 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

इस फैसले से साबित होता है कि ED अपराधियों की अवैध संपत्ति उनसे लेकर पीड़ितों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. कई सालों से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत है.