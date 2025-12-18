'लैम्बॉर्गिनी, मर्सिडीज और दुबई में ऐश', आखिर कौन है सट्टा किंग अनुराग, जिस पर ED ने कसा शिकंजा?

उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला फेमस यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी तब ED की रडार पर आ गया, जब उसने दुबई में क्रूज पर शादी की. इतना ही नहीं, उन्नाव के नवाबगंज से रिश्तेदारों को भी दुबई ले गया और उनके आने-जाने का खर्च भी उठाया. खबर ये भी है कि उसके शादी में कई बॉलीवुड की कई हस्तियां भी शामिल हुईं. लेकिन शादी की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया.

ठाठ-बाट से शादी फिर दरवाजे पहुंचे ईडी के अधिकारी

दुबई में ठाठ-बाट से शादी करने के बाद अनुराग जैसे ही घर पहुंचा, ईडी उसके दरवाजे पहुंच गया. प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े एक बड़े मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्नाव के नवाबगंज इलाके से 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं. ये गाड़ियां मशहूर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर से बरामद की गई हैं. जब्त की गई गाड़ियों में एक लैम्बॉर्गिनी, एक मर्सिडीज समेत कुल चार महंगी कारें शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार 25 साल का अनुराग कभी गांव में साइकिल से चलता था. लेकिन बीते कुछ दिनों में ऑनलाइन जुआ व सट्टेबाजी ऐप्स के जरिए अवैध तरीके से भारी मात्रा में पैसा कमाया और फिर उसी पैसे से लग्जरी गाड़ियां और अन्य महंगी चीजें खरीदी गईं.

पूरा मामला क्या है?

ED की जांच के अनुसार अनुराग द्विवेदी पर आरोप है कि उसने Sky Exchange और अन्य ऑनलाइन जुआ व सट्टेबाजी ऐप्स के जरिए अवैध तरीके से भारी मात्रा में पैसा कमाया. ये ऐप्स ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम करते हैं, जो भारत में गैरकानूनी है. जांच एजेंसियों का कहना है कि इन ऐप्स से होने वाली कमाई को अलग-अलग तरीकों से इधर-उधर घुमाया गया और फिर उसी पैसे से लग्जरी गाड़ियां और अन्य महंगी चीजें खरीदी गईं.

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत यह कार्रवाई की है. जांच में सामने आया कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को छिपाने और उन्हें वैध दिखाने की कोशिश की जा रही थी. इसी आधार पर ED ने अनुराग द्विवेदी के नवाबगंज स्थित आवास पर कार्रवाई कर चारों लग्जरी कारों को अटैच कर लिया.

यूट्यूब और प्रमोशन का एंगल

बताया जा रहा है कि अनुराग द्विवेदी सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब के जरिए काफी मशहूर है और उस पर आरोप है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इन सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स को प्रमोट करने के लिए किया. इससे बड़ी संख्या में लोग इन ऐप्स से जुड़े और अवैध गतिविधियों का दायरा और बढ़ गया.

उन्नाव का रहने वाला फेमस यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी (25) दुबई में क्रूज पर शादी करके फंस गया. ED की जांच अभी जारी है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, कितना पैसा अवैध तरीके से कमाया गया और उसे कहां-कहां निवेश किया गया. आने वाले दिनों में इस मामले में और संपत्तियों की कुर्की या अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है.