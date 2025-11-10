2900 किलो विस्फोटक, लखनऊ की लेडी डॉक्टर का ट्विस्ट, जैश से संबंध... फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के बड़े खुलासे

Faridabad Terror Module: 2900 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, वॉकी टॉकी, असॉल्ट रायफलें सहित कई अत्याधुनिक हथियार... राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से सामने आया कश्मीरी डॉक्टरों का यह टेरर मॉड्यूल देश को दहलाने की बड़ी साजिश थी. इस मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे हो रहे हैं. अब इस केस में कश्मीर के डॉक्टरों के साथ-साथ यूपी की राजधानी लखनऊ की एक लेड़ी डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है. फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए पढ़िए.

पहले 360 किलो विस्फोटक मिला

फरीदाबाद में रह रहे एक कश्मीरी डॉक्टर के किराए वाले घर से 360 किलो विस्फोटक और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किया है. फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई से एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है. इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और मौलवी शामिल हैं.

फिर एक दूसरे जगह से 2563 किलो विस्फोटक मिला

फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है. ये बारूद का जखीरा इतना बड़ा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इसे भरने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा है. पुलिस की शुरुआती जांच में ये संदिग्ध विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट लग रहा है.

पुलिस दो डॉक्टरों आदिल अहमद और मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार कर चुकी है. मुजम्मिल ने ही धौज और फतेहपुर तगा गांव में ये कमरा किराये पर ले रखा था.

यह मकान डॉक्टर मुजामिल ने एक मौलाना से किराए पर लिया था. मौलाना को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. यह घर धौज से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित है.

धौज से फतेहपुर तगा गांव 4 किलोमीटर दूर है. मुजम्मिल ने एक मौलाना इस्ताक से ये घर किराए पर ले रखा था. मौलाना को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया था.

इससे पहले धौज से पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक के साथ 20 टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट रायफलें बरामद की थीं.

अनंतनाग का सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी

गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉ. आदिल अहमद डार शामिल है, जो जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है. आदिल अनंतनाग GMC का सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था. उसे 27 अक्टूबर को यूपी के सहारनपुर से पकड़ा गया. आदिल की निशानदेही पर दूसरा मुख्य आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया.



मुजम्मिल शकील पुलवामा का रहने वाला है और करीब 10 दिन पहले फरीदाबाद से पकड़ा गया. मुजम्मिल फरीदाबाद की अलसफा यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र है और फिजिशियन का काम करता है.

एक आतंकी दो महीने पहले दुबई भागा, पुलिस को शक अब वो पाकिस्तान में

फरीदाबाद आतंकी साजिश मामले का एक अहम सदस्य दो महीने पहले दुबई भाग गया है. पुलिस को शक है कि वह अफगानिस्तान या पाकिस्तान भाग गया होगा. भागे हुए आतंकी का नाम डॉ. मुजफ्फर अहमद राथर है, जो दक्षिण कश्मीर के वानपोरा काजीगुंड का निवासी है.



वह गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. आदिल अहमद राथर का भाई है, जिसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस भागे हुए आतंकी का पता लगाने के लिए तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है.

लखनऊ की लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद भी गिरफ्तार

इस आतंकी मॉड्यूल में यूपी की राजधानी लखनऊ की एक लेडी डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस महिला डॉक्टर को गिरफ्तर किया है. गिरफ्तार लेडी डॉक्टर का शाहीन शाहिद है. वह लखनऊ लाल बाग की रहने वाली है. इसी महिला डॉक्टर की कार से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे. लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार का इस्तेमाल डॉक्टर मुजामिल करता था.

फरीदाबाद में डॉक्टर के कमरे से 360 किलो विस्फोटक बरामद

हरियाणा के फरीदाबाद में कश्मीरी चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके किराए के मकान से लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि आरोपी मुजम्मिल शकील अल फला विश्वविद्यालय में शिक्षक है.

बरामद विस्फोटक, कुछ ऐसा ही होता है.

आतंकी कोडवर्ड में जब्त विस्फोटक सफेद पाउडर कहलाता है

फरीदाबाद में कश्मीरी डॉक्टर के किराए वाले घर से जिस विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया गया है, उसे आतंकी कोडवर्ड में सफेद पाउडर करते हैं. अमोनियम नाइट्रेट भी सफेद कलर का होता है.

पुलिस आयुक्त ने बताया ने क्या कुछ हुआ बरामद

फरीदाबाद के आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने चिकित्सक को गिरफ्तार किया है, जो श्रीनगर में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी वांछित था. पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि रविवार रात छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से जब्त किया गया 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ आरडीएक्स नहीं है, बल्कि इसके अमोनियम नाइट्रेट होने का संदेह है.

आयुक्त ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग किए जा सकने वाली अन्य सामग्री जैसे 20 टाइमर, पांच किलोग्राम भारी धातु, एक वॉकी-टॉकी सेट, बैटरियां और एक असॉल्ट राइफल भी बरामद की गईं. आयुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त 83 कारतूस, एक पिस्तौल, दो खाली कारतूस और दो अतिरिक्त मैगजीन भी आरोपी के पास से बरामद की गईं.

उन्होंने कहा कि आरोपी के कमरे से आठ बड़े सूटकेस, चार छोटे सूटकेस और एक बाल्टी भी बरामद की गई. आयुक्त ने कहा कि इस मॉड्यूल में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. दूसरे आरोपी को जम्मू- कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया.

उन्होंने कहा, “हरियाणा और जम्मू- कश्मीर पुलिस के 15 दिन से जारी संयुक्त अभियान के दौरान विभिन्न टीम ने छापेमारी की और डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार किया. रविवार को हुई छापेमारी में 360 किलोग्राम ज्वलनशील सामग्री बरामद की गई, जिसके अमोनियम नाइट्रेट होने का संदेह है.

कमिश्नर बोले- कई जानाकारी अभी साझा करना उचित नहीं

जब पूछा गया कि आरोपी किस स्थान पर आतंकवादी हमला करने की योजना बना रहा था, तो गुप्ता ने कहा, “जांच जारी है. राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस मॉड्यूल के बारे में कई जानकारी हैं, जिन्हें इस समय साझा करना उचित नहीं है.” उन्होंने कहा, “अब तक दो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एक डॉ. मुज़म्मिल और दूसरा आरोपी सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है.”

