जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, अवंतीपोरा से सहयोगी गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद

आतंकवाद के खिलाफ एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है. अवंतीपोरा पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर चलाए गए ऑपरेशन के तहत आतंकवादियों की मदद करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है. इसे आतंकी नेटवर्क ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

अवंतीपोरा पुलिस को इलाके के नानार मीदूरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने 42 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया. पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी की गई.

तलाशी के दौरान जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी सहयोगी नजीर अहमद गनई को गिरफ्तार किया गया. वह नानार के गनई मोहल्ला का रहने वाला है. गिरफ्तार आरोपी ने लगातार पूछताछ के बाद एक आतंकी ठिकाने के बारे में जानकारी दी. यह ठिकाना बागान में था. सुरक्षा बलों ने तुरंत इस ठिकाने का पता लगाकर ध्वस्त कर दिया.

इस ठिकाने से सुरक्षा बलों को 2 हैंड ग्रेनेड, एक डेटोनेटर और विस्फोटक जैसी चीज मिली, जिसे आगे जांच के लिए जब्त कर लिया गया है. ठिकाने को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट कर दिया गया.

जांच से पता चला कि गिरफ्तार आतंकी सहयोगी नजीर अहमद गनई त्राल और अवंतीपोरा इलाके में एक्टिव जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों की सक्रिय रूप से मदद करता था. उन्हें रसद उपलब्ध कराने के अलावा हथियार व गोला-बारूद लाने-ले जाने में भी सहयोग करता था. इस मामले में अवंतीपोरा पुलिस ने एफआईआर 257/2025 दर्ज कर ली है. आगे की जांच की जा रही है.

(दीप दत्ता की रिपोर्ट)

