गोवा में 1200 करोड़ की जमीन घोटाले का खुलासा, 72 लाख कैश और 7 लग्जरी गाड़िया बरामद

गोवा में जमीन हड़पने का एक बड़ा मामला सामने आया है. प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा और हैदराबाद में 13 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई अंजुना और असगांव इलाके की सोसाइटी जमीनों पर हुए गैरकानूनी कब्ज़े से जुड़ी है.

जांच में पता चला है कि यशवंत सावंत और उनके साथियों ने पुराने फर्जी कागजों का इस्तेमाल कर करीब 3.5 लाख वर्ग मीटर जमीन अपने नाम करवा ली. इनमें से कुछ जमीनें बेच भी दी गईं, जिससे करोड़ों की कमाई हुई. इन जमीनों की कीमत 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

छापों में ED को 72 लाख रुपये कैश, 7 लग्जरी गाड़ियां (Porsche, BMW, Range Rover, Mercedes जैसी) मिलीं. साथ ही आरोपियों के कई बैंक खाते और एफडी भी सीज़ कर दिए गए. ED का कहना है कि जांच अभी जारी है और इससे गोवा में फैले और भी बड़े लैंड ग्रैबिंग नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.