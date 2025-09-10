विज्ञापन
विशेष लिंक

गोवा में 1200 करोड़ की जमीन घोटाले का खुलासा, 72 लाख कैश और 7 लग्जरी गाड़िया बरामद

छापों में ED को 72 लाख रुपये कैश, 7 लग्जरी गाड़ियां (Porsche, BMW, Range Rover, Mercedes जैसी) मिलीं. साथ ही आरोपियों के कई बैंक खाते और एफडी भी सीज़ कर दिए गए.

Read Time: 1 min
Share
गोवा में 1200 करोड़ की जमीन घोटाले का खुलासा, 72 लाख कैश और 7 लग्जरी गाड़िया बरामद
  • प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा और हैदराबाद में 13 ठिकानों पर जमीन हड़पने के मामले में छापेमारी की.
  • जांच में पता चला कि यशवंत सावंत और साथियों ने फर्जी दस्तावेजों से 3.5 लाख वर्ग मीटर जमीन अपने नाम करवाई.
  • आरोपियों ने जमीनों में से कुछ बेचकर 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

गोवा में जमीन हड़पने का एक बड़ा मामला सामने आया है. प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा और हैदराबाद में 13 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई अंजुना और असगांव इलाके की सोसाइटी जमीनों पर हुए गैरकानूनी कब्ज़े से जुड़ी है. 

जांच में पता चला है कि यशवंत सावंत और उनके साथियों ने पुराने फर्जी कागजों का इस्तेमाल कर करीब 3.5 लाख वर्ग मीटर जमीन अपने नाम करवा ली. इनमें से कुछ जमीनें बेच भी दी गईं, जिससे करोड़ों की कमाई हुई. इन जमीनों की कीमत 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

छापों में ED को 72 लाख रुपये कैश, 7 लग्जरी गाड़ियां (Porsche, BMW, Range Rover, Mercedes जैसी) मिलीं. साथ ही आरोपियों के कई बैंक खाते और एफडी भी सीज़ कर दिए गए. ED का कहना है कि जांच अभी जारी है और इससे गोवा में फैले और भी बड़े लैंड ग्रैबिंग नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Goa Land Scam, Enforcement Directorate, Hyderabad ED Raids
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com