कितने हुए बरी और कितनी मिली सजा? ED और IT विभाग पर सरकार ने लोकसभा में पेश किए आंकड़े

केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर (Income Tax) विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों का पूरा ब्योरा लोकसभा में पेश किया है. वित्त मंत्रालय ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में छापेमारी, दर्ज मामले, चार्जशीट और सजा की दर (conviction rate) से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए



ईडी और इनकम टैक्स ने कितने-कितने मामले दर्ज किए (2014–2025)

ईडी ने PMLA के कुल 6,444 मामले दर्ज किए

ये मामले अवैध धन कमाने और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़े हैं.

इनकम टैक्स विभाग ने कुल 13,877 केस किए

ये केस टैक्स चोरी, फर्जीवाड़े और गंभीर उल्लंघन से जुड़े होते हैं.

सालवार—मामले दर्ज किए गए

ईडी के केस (2014–2025)

2014-15 — 181

2015-16 — 110

2016-17 — 187

2017-18 — 163

2018-19 — 152

2019-20 — 557

2020-21 — 996

2021-22 — 1116

2022-23 — 953

2023-24 — 698

2024-25 — 775

2025-26 (नवंबर 2025 तक) — 556

कुल — 6,444 मामले

इनकम टैक्स अभियोजन (2014–2025)

2014-15 — 669

2015-16 — 552

2016-17 — 1252

2017-18 — 4527

2018-19 — 3512

2019-20 — 1226

2020-21 — 173

2021-22 — 195

2022-23 — 387

2023-24 — 502

2024-25 — 611

2025-26 (सितंबर 2025 तक) — 271

कुल — 13,877 केस

छापेमारी और सर्च ऑपरेशन्स ईडी की सर्च कार्रवाई (2014–2025)

ईडी ने इस पीरियड ने कुल 11,106 छापेमारी की

2014-15 — 46

2015-16 — 83

2016-17 — 170

2017-18 — 367

2018-19 — 205

2019-20 — 324

2020-21 — 535

2021-22 — 751

2022-23 — 1441

2023-24 — 2600

2024-25 — 2317

2025-26 (नवंबर 2025 तक) — 2267

खास बात है कि 2022 से छापेमारी की संख्या अचानक तेज़ हुई, खासकर 2023-24 में 2,600 छापे पड़े.

इनकम टैक्स विभाग की सर्च कार्रवाई (2014–2025)

कुल 9,657 समूहों पर रेड की गई.

2014-15 — 545

2015-16 — 447

2016-17 — 1152

2017-18 — 582

2018-19 — 966

2019-20 — 984

2020-21 — 569

2021-22 — 686

2022-23 — 741

2023-24 — 1166

2024-25 — 1437

2025-26 (सितंबर 2025 तक) — 382

ईडी मामलों में सज़ा और सफलता का प्रतिशत