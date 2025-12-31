विज्ञापन
विशेष लिंक

केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड दवा पर लगाया बैन! कहा- 100 MG से अधिक मात्रा का इस्तेमाल जोखिम भरा

केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड दवा पर बड़ा फैसला लिया है. 100mg से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड की ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. सरकार का कहना है कि यह दवा स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है और इसके सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं.

Read Time: 2 mins
Share
केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड दवा पर लगाया बैन! कहा- 100 MG से अधिक मात्रा का इस्तेमाल जोखिम भरा

Nimesulide ban India: केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड दवा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 100 mg से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड की ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लिया गया है. सरकार का कहना है कि इतनी अधिक मात्रा वाली यह दवा मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है और इसके सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं.

इस प्रतिबंध को लागू करने से पहले ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह ली गई. आदेश के अनुसार, यह रोक पूरे देश में लागू होगी और तुरंत प्रभाव से मान्य होगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहित में यह कदम उठाया गया है ताकि लोगों की सेहत को किसी तरह का खतरा न हो.

खबर का अपडेट जारी है...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nimesulide Ban India, Government Restricts Nimesulide Dosage, Drug Safety Alert India, Nimesulide 100mg Restriction, Pharmaceutical Regulations India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com