केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड दवा पर लगाया बैन! कहा- 100 MG से अधिक मात्रा का इस्तेमाल जोखिम भरा

Nimesulide ban India: केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड दवा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 100 mg से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड की ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लिया गया है. सरकार का कहना है कि इतनी अधिक मात्रा वाली यह दवा मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है और इसके सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं.

इस प्रतिबंध को लागू करने से पहले ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह ली गई. आदेश के अनुसार, यह रोक पूरे देश में लागू होगी और तुरंत प्रभाव से मान्य होगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहित में यह कदम उठाया गया है ताकि लोगों की सेहत को किसी तरह का खतरा न हो.

खबर का अपडेट जारी है...