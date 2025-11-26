बिना धूप के विटामिन डी कैसे प्राप्त करें? Vitamin D को तेजी से कैसे बढ़ाएं, जानिए यहां पर

Bina Dhoop ke Vitamin D kaise Badhayein: शरीर के लिए कई सारे विटामिन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. अगर किसी भी विटामिन की कमी शरीर में हो जाए तो कई सारी गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं. इन्हीं जरूरी विटामिन्स में से एक है विटामिन डी (Vitamin D). हड्डियों के साथ-साथ मसल्स, इम्यूनिटी और दिल को मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. बता दें कि विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा सोर्स धूप मानी जाती है. लेकिन आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति के साथ धूप में बैठने का समय नहीं मिलता है. इसके कारण कई बार शरीर में विटामिन डी की कमी भी हो जाती है. अगर आप भी धूप और दवाई के बिना अपने शरीर में विटामिन डी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स बताने जा रहे हैं जिनके सेवन से आप नेचुरली अपनी बॉडी में विटामिन डी बढ़ा सकते हैं.

1. डेयरी प्रोडक्ट्स (Dairy Products)

अगर आप बिना धूप और दवाई के विटामिन डी शरीर में बढ़ाना चाहते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप रोजाना 1 गिलास दूध, एक कटोरी दूध का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा आप दूध से बने हेल्दी प्रोडक्ट्स जैसे स्मूदी इत्यादि का भी सेवन कर सकते हैं.

अगर आप मांसाहारी हैं तो विटामिन डी के लिए आप मछली का सेवन भी कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि फैटी फिश में विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. ध्यान रहे कि आप ज्यादा तली हुई या प्रोसेस्ड मछली न खाएं, इसमें विटामिन डी कम हो सकता है.

अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो विटामिन डी के लिए आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं. माना जाता है कि जिन मशरूम को धूप में सुखाया जाता है उसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है. साथ ही इसके सेवन से हार्ट हेल्थ और हड्डियां मजबूत होती हैं. इसके अलावा वजन घटाने के लिए भी मशरूम खाना बहुत लाभदायक माना जाता है.

रोजाना अंडा खाना सेहत के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है. इसके पीले हिस्से में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. साथ ही ये प्रोटीन का भी काफी अच्छा सोर्स माना जाता है. आप रोज अंडे उबालकर खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.