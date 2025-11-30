हजारों देकर लगाई VIP नंबर के लिए 1.17 करोड़ की बोली, रद्द तो नहीं हो जाएगी नीलामी

भारत में वीआईपी नंबर हर किसी की चाहत होती है, फिर चाहे वो नंबर मोबाइल का हो या किसी वाहन का. वीआईपी नंबर की चाहत में लोग नीलामी के दौरान करोड़ों की बोली लगाने से नहीं चूकते हैं. ऐसा ही मामला हाल ही में हरियाणा में सामने आया था, जहां पर एक शख्‍स ने वाहन की नंबर प्‍लेट ‘HR 88 B 8888' के लिए 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगाई. इसके बाद देश भर में इस नंबर की चर्चा है और इसे किसी कार के नंबर के लिए दी गई सबसे ज्‍यादा राशि बताई जा रही है. हालांकि अब इस मामले में तकनीकी खराबी के कारण बोली लगाने वाले शख्‍स पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास एक दिन का समय और है.

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के कुंडली आरटीओ (सोनीपत) में वीआईपी नंबर ‘HR 88 B 8888' के लिए नीलामी में बोली लगाई गई. यह बोली 1.17 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी और इसे अब तक की किसी भी कार नंबर प्लेट के लिए भारत में सबसे बड़ी बोली बताया जा रहा है.

बोली लगाई लेकिन नहीं किया भुगतान

हालांकि इस मामले में जिस शख्‍स ने यह बोली लगाई है, वह तकनीकी खराबी के कारण पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. दो प्रयासों के बावजूद अभी तक पेमेंट नहीं हो सका है. हालांकि उन्‍होंने कहा कि वह पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास अभी एक दिन का वक्‍त और बचा है.

इस मामले में नीलामी में 1.17 करोड़ की बोली लगाने वाले शख्‍स ने महज 11 हजार रुपए की राशि का भुगतान कर करोड़ों की बोली लगाई है.

इसलिए खास है HR 88 B 8888 नंबर?

दरअसल, किसी भी वाहन की नंबर प्‍लेट 4 हिस्सों में बंटी होती है. सबसे पहले स्टेट कोड होता है, फिर आरटीओ कोड, इसके बाद गाड़ी की सीरीज और आखिर में आता है 4 अंकों का यूनिक नंबर. HR 88 B 8888 के मामले में HR हरियाणा का स्टेट कोड है तो 88 सोनीपत जिले में पड़ने वाले कुंडली आरटीओ का कोड है. B गाड़ी की सीरीज है और 8888 यूनिक नंबर है.

अधिकारियों के मुताबिक, गाड़ी के नंबर प्‍लेट की मांग बढ़ने के पीछे इसमें कई बार आने वाला नंबर 8 है. इस नंबर का पूरा अनुक्रम 8-8-8-8 था. इसके साथ ही अंग्रेज़ी अक्षर ‘B' भी देखने में ‘8' जैसा दिखता है. इसके चलते भी यह पूरा नंबर अपने आप में बेहद आकर्षक बन गया है. साथ ही कई बार लोग अंक ज्योतिष (न्यूमरोलॉजी) में विश्‍वास करते हैं और इस तरह के नंबरों को कुछ लोगों के लिए बेहद खास माना जाता है. यही कारण है कि लोग अपने पसंदीदा नंबर के लिए बड़ी रकम खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.