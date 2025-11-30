विज्ञापन
विशेष लिंक

हजारों देकर लगाई VIP नंबर के लिए 1.17 करोड़ की बोली, रद्द तो नहीं हो जाएगी नीलामी

हरियाणा के कुंडली आरटीओ (सोनीपत) में वीआईपी नंबर ‘HR 88 B 8888’ के लिए नीलामी में बोली लगाई गई. यह बोली 1.17 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और इसे अब तक की किसी भी कार नंबर प्लेट के लिए भारत में सबसे बड़ी बोली है.

Read Time: 3 mins
Share
हजारों देकर लगाई VIP नंबर के लिए 1.17 करोड़ की बोली, रद्द तो नहीं हो जाएगी नीलामी
  • हरियाणा के कुंडली आरटीओ में वाहन नंबर 'HR 88 B 8888' के लिए 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई.
  • बोली लगाने वाले व्यक्ति को पेमेंट करने में परेशानी आ रही है और उनके पेमेंट करने के दो प्रयास विफल हो चुके हैं.
  • हालांकि उनके पास वाहन की वीआईपी नंबर प्‍लेट को खरीदने के लिए अभी एक दिन का समय बचा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

भारत में वीआईपी नंबर हर किसी की चाहत होती है, फिर चाहे वो नंबर मोबाइल का हो या किसी वाहन का. वीआईपी नंबर की चाहत में लोग नीलामी के दौरान करोड़ों की बोली लगाने से नहीं चूकते हैं. ऐसा ही मामला हाल ही में हरियाणा में सामने आया था, जहां पर एक शख्‍स ने वाहन की नंबर प्‍लेट ‘HR 88 B 8888' के लिए 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगाई. इसके बाद देश भर में इस नंबर की चर्चा है और इसे किसी कार के नंबर के लिए दी गई सबसे ज्‍यादा राशि बताई जा रही है. हालांकि अब इस मामले में तकनीकी खराबी के कारण बोली लगाने वाले शख्‍स पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास एक दिन का समय और है. 

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के कुंडली आरटीओ (सोनीपत) में वीआईपी नंबर ‘HR 88 B 8888' के लिए नीलामी में बोली लगाई गई. यह बोली 1.17 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी और इसे अब तक की किसी भी कार नंबर प्लेट के लिए भारत में सबसे बड़ी बोली बताया जा रहा है.  

ये भी पढ़ें: सिर्फ 3 फीट कद, पर हौसले आसमान जितने! नहीं मिला एडमिशन तो कानूनी लड़ाई जीतकर गुजरात के गणेश बरैया बने डॉक्टर

बोली लगाई लेकिन नहीं किया भुगतान 

हालांकि इस मामले में जिस शख्‍स ने यह बोली लगाई है, वह तकनीकी खराबी के कारण पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. दो प्रयासों के बावजूद अभी तक पेमेंट नहीं हो सका है. हालांकि उन्‍होंने कहा कि वह पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास अभी एक दिन का वक्‍त और बचा है. 

इस मामले में नीलामी में 1.17 करोड़ की बोली लगाने वाले शख्‍स ने महज 11 हजार रुपए की राशि का भुगतान कर करोड़ों की बोली लगाई है. 

ये भी पढ़ें: गूगल मैप्स से 'मौत के द्वार' पहुंचा शख्स, Video देख बोले लोग- लोकेशन में सुसाइड पॉइंट डाला था क्या?

इसलिए खास है HR 88 B 8888 नंबर?

दरअसल, किसी भी वाहन की नंबर प्‍लेट 4 हिस्सों में बंटी होती है. सबसे पहले स्टेट कोड होता है, फिर आरटीओ कोड, इसके बाद गाड़ी की सीरीज और आखिर में आता है 4 अंकों का यूनिक नंबर. HR 88 B 8888 के मामले में HR हरियाणा का स्टेट कोड है तो 88 सोनीपत जिले में पड़ने वाले कुंडली आरटीओ का कोड है. B गाड़ी की सीरीज है और 8888 यूनिक नंबर है.

अधिकारियों के मुताबिक, गाड़ी के नंबर प्‍लेट की मांग बढ़ने के पीछे इसमें कई बार आने वाला नंबर 8 है. इस नंबर का पूरा अनुक्रम 8-8-8-8 था. इसके साथ ही अंग्रेज़ी अक्षर ‘B' भी देखने में ‘8' जैसा दिखता है. इसके चलते भी यह पूरा नंबर अपने आप में बेहद आकर्षक बन गया है. साथ ही कई बार लोग अंक ज्योतिष (न्यूमरोलॉजी) में विश्‍वास करते हैं और इस तरह के नंबरों को कुछ लोगों के लिए बेहद खास माना जाता है. यही कारण है कि लोग अपने पसंदीदा नंबर के लिए बड़ी रकम खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Expensive Number Plate, HR88B8888 Auction, Haryana VIP Number Plate
Get App for Better Experience
Install Now