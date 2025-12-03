विज्ञापन
VIP नंबर के लिए लगाई 1.17 करोड़ की बोली, फिर किया इनकार; अब संपत्ति की जांच कराएगी सरकार

1.17 करोड़ की बोली पर बिककर यह नंबर प्लेट भारत की सबसे महंगी VIP नंबर प्लेट कहलाने लगी थी. लेकिन बाद में रिकॉर्ड बोली लगाने वाला कारोबारी पीछे हट गया. जिसके बाद इस वीआईपी नंबर प्लेट की डील अधूरी रह गई.

भारत का सबसे महंगा VIP नंबर प्लेट.
  • HR88B8888 नंबर प्लेट की 1.17 करोड़ में नीलामी जीतने वाले कारोबारी की संपत्ति और आय की जांच होगी.
  • हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने में बोली लगाने वाले की संपत्ति और आय की जांच कराने की घोषणा की है.
  • हिसार के कारोबारी सुधीर ने इस नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाई, लेकिन भुगतान नहीं किया.
चंडीगढ़:

HR88B8888 हरियाणा का यह VIP नंबर प्लेट बीते कुछ दिनों से चर्चा में बना है. इस नंबर प्लेट को पाने के लिए एक कारोबारी ने 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगा दी थी. 1.17 करोड़ की बोली पर बिककर यह नंबर प्लेट भारत की सबसे महंगी VIP नंबर प्लेट कहलाने लगी थी. लेकिन बाद में रिकॉर्ड बोली लगाने वाला कारोबारी पीछे हट गया. जिसके बाद इस वीआईपी नंबर प्लेट की डील अधूरी रह गई. अब इस नंबर प्लेट के लिए फिर से बोली लगाई जाएगी. लेकिन दूसरी ओर रिकॉर्ड बोली लगाने वाले कारोबारी की मुश्किलें बढ़ गई है. सरकार अब उसकी संपत्ति की जांच करवाएगी. 

मंत्री अनिल विज बोले- अब उस शख्स की संपत्ति और आय की होगी जांच

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में हाल ही में एचआर 88 बी 8888 नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी के दौरान किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ 17 लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी. लेकिन बोली लगाने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा राशि जब्त होने दी, इसलिए इस संबंध में उस व्यक्ति की संपति और आय की जांच करवाई जाएगी और देखा जाएगा कि वास्वत में उस व्यक्ति की आर्थिक क्षमता एक करोड 17 लाख रूपए की बोली लगाने की है या नहीं. 

VIP नंबर प्लेट केवल प्रतिष्ठा का विषय नहींः मंत्री

मीडिया कर्मियों से आज बातचीत करते हुए मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य में फैंसी और वीवीआईपी वाहन नंबर नीलामी प्रणाली से आवंटित किए जाते हैं और कई लोग बड़ी-बड़ी बोलियां लगाकर इन नंबरों को खरीदने की कोशिश करते हैं. यह न केवल प्रतिष्ठा का विषय होता है, बल्कि सरकार की राजस्व वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है. 

'बोली लगाना सिर्फ शौक बनता जा रहा है'

उन्होंने बताया कि हाल ही में एचआर 88 बी 8888 नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी के दौरान किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ 17 लाख रूपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी. लेकिन बोली लगाने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा राशि जब्त होने दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बोली लगाना सिर्फ शौक बनता जा रहा है, न कि जिम्मेदारी.

आय और संपत्ति की जांच के लिए आयकर विभाग को पत्र भेजा जाएगा: विज

परिवहन मंत्री ने कहा कि “मैंने परिवहन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस व्यक्ति ने यह बोली लगाई, उसकी संपत्ति और आय की पूरी जांच करवाई जाए. यह देखा जाए कि वास्तव में उस व्यक्ति की आर्थिक क्षमता 1 करोड़ 17 लाख रुपये की बोली लगाने की है भी या नहीं.” उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में आयकर विभाग को भी पत्र भेजकर विस्तृत जांच के लिए कहा जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी या बिना आर्थिक क्षमता के बोली न लगा सके.

ऑनलाइन ऑक्शन में हिसार के कारोबारी ने लगाई थी रिकॉर्ड बोली

गौरतलब है कि गत दिनों चरखी दादरी के बाढ़ड़ा उपमंडल के ‘HR88B8888' नंबर के लिए ऑनलाइन ऑक्शन हुई थी. इस नंबर की नीलामी 1 करोड़ 17 लाख रुपये में तक हुई थी और हिसार के कारोबारी सुधीर कुमार ने यह बोली लगाई थी और 11 हजार सुरक्षा राशि जमा कराई थी, मगर बोली के पैसे जमा करवाने के आखिरी दिन उसने पैसे जमा नहीं करवाए.

हिसार के कारोबारी ने लगाई थी बोली

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे महंगी कार नंबर प्लेट ‘HR88B8888' को हिसार के बिज़नेसमैन सुधीर कुमार ने 1.17 करोड़ रुपये में खरीदा है. सुधीर 30 वर्ष के हैं, कई तरह के व्यवसाय करते हैं. वे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में हैं, एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं और कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा एक मोबाइल ऐप भी विकसित कर रहे हैं.

