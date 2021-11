संसद के दोनों सदनों में आज हंगामे के आसार

संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament winter session) के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर टकराव देखने को मिला. पहले कृषि बिल बिना चर्चा के पास करवाने को लेकर फिर 12 सांसदों के निलंबन को लेकर. दरअसल, अगस्त में मॉनसूत्र सत्र में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ इस सत्र में कार्रवाई हुई है. विपक्षी सांसदों का कहना है कि ये निलंबन पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है. उनका कहना है कि सदस्य को सत्र के बाकी बचे समय के लिए निलंबित किया जाता है और मॉनसून सत्र 11 अगस्त को ही समाप्त हो गया था ऐसे में इस सत्र में निलंबन गलत है. यहां तक कि पूरे सत्र के बहिष्कार तक की बात कर रहे हैं विपक्षी सांसद. वहीं अब संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि अगर अपने बर्ताव के लिए सांसद माफी मांगें तो निलंबन वापसी पर विचार हो सकता है.

वहीं आज कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं की राज्यसभा में मल्लिकाअर्जुन खड़गे के दफ्तर में सुबह 10 बजे बैठक होगी. वहीं टीएमसी के सांसदों की बैठक 10.15 संसद भवन के अपने दफ्तर में अलग होगी. दोनों बैठकों का मकसद शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरना है, पर एक साथ दिखना नहीं है. सोमवार को भी कांग्रेस की बुलाई बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई. यह नही गांधी प्रतिमा के सामने किसानों को लेकर कांग्रेस और टीएमसी ने अलग-अलग प्रदर्शन किया. साफ है कि टीएमसी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहती.

Here are Live Updates on Parliament Winter Session 2021 :

Nov 30, 2021 11:14 (IST) हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्‍थगित

मंगलवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने वॉक आउट किया. शोरशराबे के बीच उनको अपनी बात कहने का मौका नही मिला. हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्‍थगित करनी पड़ी.

Nov 30, 2021 11:08 (IST) कांग्रेस की बैठक में 15 पार्टियों के प्रतिनिधि हुए शामिल

कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्ष की बैठक में 15 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की, इसमें कांग्रंस, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, आईयूएमएल, एमडीएमके, एलजेडी, नेशनल कॉन्‍फ्रेंस,आरएसपी,टीआरएस, केरल कांग्रेस और वीसीके शामिल थीं.

Nov 30, 2021 10:38 (IST) बैठक में भाग लेने के लिए राहुल भी पहुंचे

कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में सीपीआई और सीपीएम नेता भी भाग ले रहे हैं. कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं.

Nov 30, 2021 10:11 (IST) रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस ने बुलाई विपक्ष की बैठक

रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष की बैठक बुलाई है. बैठक में भाग लेने के लिए अब तक मल्लिकार्जुन खडगे, अधीररंजन चौधरी (दोनों कांग्रेस), एन के प्रेमचंद्रन, टीआर बालू डीएमके)और फौजिया खान(एनसीपी) पहुंचे हैं.