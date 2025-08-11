7 BHA... सांसदों का घर अंदर से कैसा दिखता है, बाथरूम, किचन, बेडरूम सब देखें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया. ये सभी फ्लैट टाइप-VII श्रेणी के हैं. कार्यक्रम सुबह 9:00 बजे शुरू हुआ. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और किरेन रिजिजू भी शामिल हुए. खास बात ये रही कि पीएम ने आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाया. इसके साथ ही वे वहां काम करने वाले लेबर्स (श्रमजीवियों) से भी मिले और उनके योगदान की सराहना की.

The newly constructed multi-storey MP Flats at Baba Kharak Singh Marg feature modern amenities and state-of-the-art facilities, designed to provide Members of Parliament with a comfortable, high-quality, and hassle-free living experience.

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, हर नया फ्लैट लगभग 5,000 वर्ग फुट के कारपेट एरिया में बना है. इन फ्लैटों का डिज़ाइन ऐसा है कि सांसद अपने घर से ही अपने आधिकारिक और सार्वजनिक कार्य आसानी से कर सकें.

इस कॉम्प्लेक्स में सांसदों के आवास के साथ-साथ कार्यालय, कर्मचारियों के लिए आवास और एक सामुदायिक केंद्र भी शामिल है. इसका बुनियादी ढांचा आधुनिक मानकों के अनुसार तैयार किया गया है. सभी इमारतें भूकंपरोधी हैं. यह परिसर दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल है.

सांसदों के फ्लैट की खास बातें