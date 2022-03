वर्ष 2007 से 16 चीनी नागरिकों को दी गई भारत की नागरिकता, 10 आवेदन लंबित : गृह मंत्रालय

उन्‍होंने बताया कि केवल राष्‍ट्रीयता वार डेटा (Nationality-wise data) रखा जाता है, समुदाय आधारित डेटा (community-wise data) नहीं रखा जाता. इसका आशय यह है कि कितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर किसी अन्‍य धर्म के लोगों को नागरिकता दी गई, इससे संबंधित डाटा नहीं रखा जाता.

इससे पहले सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) तैयार करने के मसले पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है. केंद्रीय मंत्री नित्‍यानंद राय ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में NRC के लिए समावेशन और बहिष्‍करण की पूरक सूची (supplementary list of inclusions and the list of exclusions) 31 अगस्‍त 2019 को प्रकाशित की गई है. एक लिखित प्रश्‍न के जवाब में उन्‍होंने बताया था कि राष्‍ट्रीय स्‍तर पर नेशनल रजिस्‍टर ऑफ इंडियन सिटीजंस (NRC) तैयार करने के बाद में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. NRC (जिसे NRIC भी कहा जाता है ) को अपडेट अब तक केवल असम में किया गया है.(एजेंसी से भी इनपुट)

