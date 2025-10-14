India vs Pakistan, Sultan Of Johor Cup 2025: भारत-पाकिस्तान हॉकी मुकाबले में हुआ हैंडशेक, 3-3 के ड्रा पर छूटा मैच

विज्ञापन
Sultan of Johor Cup 2025 India Beat Pakistan: सुल्तान जोहोर कप हॉकी मैत में 3-3 के स्कोर के साथ भारत-पाकिस्तान मुकाबला ड्रा हुआ. इस दौरान पहले दोनों टीमों के बीच हाथ मिलाने की बजाय हाई-फाइव का आदान-प्रदान होने के बाद मैच शुरू हुआ और जब मुकाबला खत्म हुआ तो दोनोॆ टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखे. 

पहले 0-2 से पिछड़ने के बाद, गति नाटकीय रूप से भारत के पक्ष में बदल गई. अरायजीत सिंह हुंडल ने सबसे पहले तीसरे क्वार्टर के अंत में एक सफल पेनल्टी स्ट्रोक के साथ अंतर को कम किया. अंतिम क्वार्टर में, सौरभ आनंद कुशवाहा ने एक शानदार बराबरी का गोल दागा, जिसने वापसी का मंच तैयार किया. बदलाव तब पूरा हुआ जब मनमीत सिंह ने भारत के लिए तीसरा गोल किया, गेंद को करीब से गोल में डालकर भारतीय को आगे कर दिया. हालांकि, पाकिस्तान ने देर से वापसी करते हुए ड्रॉ हासिल कर लिया.

इससे पहले मलेशिया के जोहर बाहरु स्थित तमन दया हॉकी स्टेडियम में सुल्तान जोहर कप के मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने की बजाय हाई-फ़ाइव का आदान-प्रदान हुआ. पहले खबरें आई थीं कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) ने अपने खिलाड़ियों को "हाथ मिलाने" के दौरान नजरअंदाजी की चेतावनी दी थी, जो हाल ही में एशिया कप क्रिकेट विवाद की तरह था. भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले महीने अपने तीनों मैचों के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. 

इससे पहले पीएचएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि खिलाड़ियों को भारतीय टीम की हाथ न मिलाने की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा गया था. उन्होंने कहा, ‘‘खिलाड़ियों से कहा गया है कि अगर भारतीय खिलाड़ी मैच से पहले या बाद में हाथ नहीं मिलाते हैं तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए. उन्हें खेल के दौरान किसी भी तरह के भावनात्मक टकराव से बचने के लिए भी कहा गया था.''

पाकिस्तान ने अगस्त में बिहार के राजगीर में आयोजित पुरुष एशिया कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजी थी.

पहलगाम में आतंकी हमले के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में संपन्न एशिया कप के मैचों के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, जिसमें फाइनल भी शामिल था. इससे विवाद पैदा हो गया था और पाकिस्तान ने एशियाई क्रिकेट परिषद और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में विरोध दर्ज कराया था.

