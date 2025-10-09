World Sight Day 2025: बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, सभी पेरेंट्स को होने चाहिए पता

World Sight Day 2025: इस साल विश्व दृष्टि दिवस (World Sight Day 2025) 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस साल का थीम ‘अपनी आंखों से प्यार करें' है. आज के समय में आंखों से जुड़ी अधिकतर समस्याएं बच्चों में देखने के मिल रही हैं. बढ़ते स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है और ये समय से पहले ही कमजोर हो रही हैं. बच्चों की आंखों की रोशनी जब कम होती है, तो समय रहते उन्हें इसके बारे में पता नहीं चल पाता है. वहीं कई बार तो बच्चे अपने माता-पिता से आंखों से जुड़ी कई शिकायत भी करते हैं, लेकिन आंखों की कमजोरी के लक्षणों के बारे में जानकारी न होने पर माता-पिता सही समय पर इस दिक्कत को पकड़ नहीं पाते हैं.

अगर आपको घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपको आंखों की रोशनी कम होने के लक्षणों के बारे में जरूर पता होना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि बच्चों की जब आंखें कमजोर होने लगती हैं, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं.

बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर होने पर दिखते हैं ये लक्षण-

फोकस करने में परेशानी

बच्चों की आंखों की नजर कमजोर होने पर उन्हें दूर की चीजों पर फोकस करने में दिक्कत होने लगती है. यहां तक की कई बार बच्चों के सिर पर दर्द भी होने लग जाता है. अगर बच्चा फोकस में दिक्कत और सिर दर्द की समस्या की शिकायत करें तो इसे नजरअंदाज न करें.

आंखों का लाल होना

बच्चों की आंखे लाल या सूजी हुई दिखाई देने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें. आंखों के लाल होना और सूजी हुई दिखाई देना भी नजर कमजोरी के लक्षणों में से एक है.

डबल विजन

डबल विजन यानी दो-दो चीजें दिखाई देना. अगर बच्चा शिकायत करे की उसे दो-दो चीजें दिखाई दे रही हैं, तो तुरंत आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें.

आंखों के आगे धब्बे या लाइनें

कई मामलों में आंखों के सामने धब्बे या लाइनें दिखाई देती हैं. यहां तक की आंखों से खूब पानी भी आने लग जाता है. ये दिक्कत भी आंखों की कमजोरी होने पर होती है.

क्यों होती हैं आंखों की रोशनी कमजोर

टीवी या मोबाइल को ज्यादा देखना किताब को काफी पास से पढ़ना अंधेरे में फोन का इस्तेमाल करना या किताब पढ़ना हरी सब्जी नहीं खाना

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)