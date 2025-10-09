विज्ञापन
दिन में एक बार दूध में तुलसी के बीज मिलाकर पीना वरदान से कम नहीं, फायदे जानकर रोज पीना शुरू कर देंगे

Basil Seeds With Milk Benefits: दूध में तुलसी के बीज मिलाकर पीने से इतने जबरदस्त फायदे मिलेंगे कि आप हैरान हो सकते हैं. एक बार जान जाएंगे तो इन रोज पीना कर देंगे शुरू.

दिन में एक बार दूध में तुलसी के बीज मिलाकर पीना वरदान से कम नहीं, फायदे जानकर रोज पीना शुरू कर देंगे
दूध में तुलसी के बीज का सेवन करने के फायदे.

Basil Seeds With Milk Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका शरीर हेल्दी रहे, दिमाग तेज चले और नींद भी अच्छी आए. लेकिन, इसके लिए महंगे सप्लीमेंट्स या दवाइयों की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में ही एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा मौजूद है जो शरीर, दिमाग और पाचन तीनों को फायदा पहुंचाता है, दूध में तुलसी के बीज मिलाकर पीना. तुलसी के बीजों को सब्जा सीड्स भी कहा जाता है. दूध और तुलसी के बीज दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. जब इनका सेवन एक साथ किया जाए, तो यह शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता. आइए जानते हैं इस हेल्दी ड्रिंक के फायदे और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका.

तुलसी के बीज क्या होते हैं?

तुलसी के बीज छोटे, काले रंग के होते हैं जो पानी में भिगोने पर जेल जैसी बनावट ले लेते हैं. इनमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. ये शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाते हैं.

दूध के साथ तुलसी के बीज क्यों फायदेमंद हैं?

दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं. जब तुलसी के बीज और दूध मिलते हैं, तो यह एक पावरफुल हेल्थ ड्रिंक बन जाता है जो शरीर को अंदर से मजबूत करता है.

दूध के साथ तुलसी के बीज के ये फायदे आपको चौंका देंगे

1. पाचन तंत्र मजबूत करता है

तुलसी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाते हैं. दूध के साथ लेने से यह और असरदार हो जाता है. 

2. वजन घटाने में मददगार

यह ड्रिंक पेट को लंबे समय तक भरा रखता है जिससे भूख कम लगती है और क्रेविंग कंट्रोल होती है. मेटाबोलिज्म को तेज करने में मदद मिलती है.

3. दिमाग को तेज करता है

तुलसी के बीज में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और दूध का प्रोटीन मिलकर दिमागी ताकत बढ़ाते हैं. पढ़ाई करने वालों और ऑफिस वर्कर्स के लिए यह बहुत फायदेमंद है.

4. नींद को बेहतर बनाता है

रात को इस ड्रिंक का सेवन करने से तनाव कम होता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और गहरी नींद आती है. इसलिए इस ड्रिंक को पीना कम नींद वालों के लिए फायदेमंद है.

5. इम्यूनिटी बढ़ाता है

तुलसी के बीज और दूध दोनों ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे सर्दी-जुकाम, खांसी और वायरल से बचाव होता है.

कैसे बनाएं तुलसी बीज वाला दूध?

सामग्री:

  • 1 गिलास गर्म दूध
  • 1 चम्मच तुलसी के बीज (सब्जा बीज)
  • मिश्री, अश्वगंधा या मूसली (अगर चाहें तो)

विधि:

  • तुलसी के बीज को 15–20 मिनट पहले पानी में भिगो दें.
  • दूध को गर्म करें और उसमें भीगे हुए बीज डालें.
  • स्वाद के लिए मिश्री या अश्वगंधा मिलाएं.

कब पिएं: गुनगुना होने पर पी लें, सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले।

इन बातों का रखें ध्यान:

गर्म तासीर वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह से सेवन करना चाहिए. रोजाना 1 बार पर्याप्त है ज्यादा मात्रा से बचें.
गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति पहले डॉक्टर से सलाह लें.

दूध में तुलसी के बीज मिलाकर पीना एक ऐसा घरेलू उपाय है जो शरीर को अंदर से ताकत देता है, दिमाग को तेज करता है और नींद को बेहतर बनाता है. इसके फायदे इतने हैं कि एक बार जानने के बाद आप इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

