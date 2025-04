Tattoo Tips: क्या टैटू बनवाने से होता है Hepatitis C, जान लें कितना होता है खतरनाक

आज के समय में लोग अपने मन से टैटू बनवा रहे हैं और कहीं न कहीं ये फैशन का एक हिस्सा भी बनता जा रहा है. वहीं आपको बता दें, टैटू बनाने में सुई से त्वचा की डर्मिस परत (Dermis Layer) में स्याही डालना शामिल है. ऐसे में अगर टैटू आर्टिस्ट उचित सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो हेपेटाइटिस सी (Hepatitis C) जैसे रक्त जनित वायरस (Blood Borne Viruses) के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है. हेपेटाइटिस सी का खतरा उस समय अधिक बढ़ जाता है, जब टैटू बनाने की सुई या उपकरण कीटाणु रहित नहीं हैं या उन्हें बार-बार इस्तेमाल किया गया हो. आइए ऐसे में जानते हैं कि "हेपेटाइटिस सी" किसी व्यक्ति को होना कितना खतरनाक है.

सबसे पहले जानते हैं कि क्या है हेपेटाइटिस सी वायरस (HCV)| What Is Hepatitis C?

हेपेटाइटिस सी वायरस (HCV) क्रोनिक लिवर संक्रमण का कारण बनता है. समय के साथ, यह संक्रमण लिवर को नुकसान, लिवर कैंसर और यहां तक कि लिवर फेलियर का कारण बन सकता है. HCV एक रक्त जनित वायरस है. जिसका अर्थ है कि यह वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है. HCV फैलने का सबसे मुख्य कारण टैटू बनाने के दौरान यूज की गई सुइयां और बार- बार इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं.

क्या सिर्फ टैटू बनवाने से होता है हेपेटाइटिस सी वायरस-



हेपेटाइटिस सी वायरस सिर्फ टैटू बनवाने से नहीं, बल्कि रेजर या टूथब्रश जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करने से हो सकता है, हालांकि ऐसी स्थिति में वायरस होने की संभावना कम रहती है. इसी के साथ वायरस वाले किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध के माध्यम से HCV का संक्रमण संभव है, लेकिन जोखिम बहुत कम है.



हेपेटाइटिस सी के जोखिम कारक क्या हैं? |What are the risk factors for hepatitis C?



हेपेटाइटिस सी रक्त से रक्त के संपर्क ( Blood-To-Blood Contact) से फैलता है. ऐसे में शरीर के अंदर ये वायरल इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं के इस्तेमाल करने से हो सकता है. बता दें, अगर कोई व्यक्ति सुई और सिरिंज जैसे ड्रग उपकरण किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करता है, तो उसे संक्रमित रक्त के संपर्क में आने का जोखिम हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंजेक्शन ड्रग का उपयोग से हर साल हेपेटाइटिस सी के मामलों में 60% बढ़ोतरी देखी गई है. आपको बता दें, 1992 से पहले, रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन के दौरान HCV की जांच नहीं की जाती थी. उस समय भी कई लोग संक्रमित हो जाते थे जब उन्हें HCV-पॉजिटिव रक्त दिया जाता था. ऐसे में आज के समय खून देने से पहले HCV के की जांच करवाना अनिवार्य है.



टैटू के कारण बढ़ रहे हैं HCV के मामले-



हेपेटाइटिस सी होने का एक मुख्य कारण टैटू बनवाना है. एक स्टडी में पाया गया कि HCV वाले लोगों में वायरस के बिना लोगों की तुलना में टैटू बनवाने की संभावना अधिक होती है. इस स्टडी में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो इंजेक्शन वाली दवा के इस्तेमाल और दूषित रक्त आधान (Contaminated Blood Transfusion) के कारण HCV से पीड़ित हो सकते हैं. ऐसे में अगर आपको HCV है और आप टैटू बनवाते हैं तो आपके टैटू के लिए इस्तेमाल की गई दूषित सुई के संपर्क में आने से भी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है.



एचसीवी से रोकथाम |HCV prevention|



ये तो आप सभी जानते हैं, कि टैटू बनवाते समय छोटी-छोटी सुइयां आपकी त्वचा में छेद कर देती हैं. इससे रक्तस्राव हो सकता है. ऐसे में टैटू बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि टैटू आर्टिस्ट किसी संक्रमित सुई का इस्तेमाल न करें. अगर ऐसा होता है तो टैटू बनवाने की प्रक्रिया के दौरान वायरस आप तक पहुंच सकता है.



टैटू बनवाने से पहले, HCV संक्रमण से बचने के लिए ये सावधानियां बरतें |Before getting a tattoo, take these precautions to avoid HCV infection



- एक प्रतिष्ठित टैटू आर्टिस्ट देखें-



अगर आप टैटू बनवाने की इच्छा रख रहे हैं और संक्रमण से बचना चाह रहे हैं तो एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट से टैटू बनवाने की सलाह दी जाती है, जिनके पास लाइसेंस हो और साफ- सफाई का ध्यान रखता हो.



- सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करें-



टैटू आर्टिस्ट से रक्त के फैलाव को रोकने के लिए दस्ताने और सुरक्षात्मक गियर पहनने के लिए कहें. ताकि संक्रमण से बचा जा सके.

- नए उपकरण की मांग करें.



जब भी टैटू बनवाने जाएं तो हमेशा नए उपकरण की मांग करें, जैसे सीलबंद, स्टरलाइज किए गए पैकेट से नई सुई निकालने के लिए कह सकते हैं. साथ ही, नए पिगमेंट और कंटेनर भी मांग करें.



- जल्दी न खोलें पट्टी-



टैटू बनवाने के बाद स्किन में थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ऐसे में अपने नए टैटू को पूरी तरह से ठीक होने के लिए 2 से 3 सप्ताह तक का समय दें, उसके बाद ही अपनी पट्टी हटाएं. टैटू प्रक्रिया के दौरान छोड़े गए किसी भी पपड़ी पर खुजली न करें.



- समस्या होने पर डॉक्टर से करें संपर्क



- अगर टैटू बनवाने के बाद आपको संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि टैटू की जगह लाल हो जाना या मवाद बहना तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें.



हेपेटाइटिस सी के लक्षण क्या है | Know Symptoms of hepatitis C|



HCV का पता सालों, यहां तक कि दशकों तक भी नहीं लग पाता और इसका निदान भी नहीं हो पाता. ऐसा इसलिए है क्योंकि वायरस और संक्रमण तब तक लक्षण पैदा नहीं करते जब तक कि संक्रमण आगे न बढ़ जाए. कई मामलों में, HCV का पता तब चलता है जब रूटीन मेडिकल टेस्टिंग के माध्यम से लीवर की क्षति का पता चलता है. हालांकि शुरुआती चरणों में, HCV निम्नलिखित लक्षण पैदा कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:-

- थकान होना

- मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना

- पेट दर्द होना

- मतली का आना

- भूख न लगना

- गहरा मूत्र आना

- बुखार का आना

- आपकी त्वचा और आंखों में पीलापन, जिसे पीलिया कहा जाता है, का होना



डॉक्टर से कब मिलें-



अगर आपने टैटू बनवाया है और आपको HCV के लक्षण महसूस हुए हैं, तो डॉक्टर से HCV के लिए खून की जांच करवा सकते हैं. अगर ब्लड रिपोर्ट में आता है कि आपको HCV है, तो आप तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं. जितनी जल्दी आपके संक्रमण का पता चलेगा, उतनी जल्दी आप इलाज शुरू कर सकते हैं.

