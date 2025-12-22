नमक कम नहीं, गलत खा रहे हैं आप, जानिए क्या है नमक खाने का सही तरीका, एक दिन में कितना खाएं

Daily Salt Intake Limit: हम में से ज्यादातर लोग जब भी ब्लड प्रेशर, हार्ट या किडनी की बात सुनते हैं तो सबसे पहले एक ही सलाह सामने आती है, नमक कम कर दीजिए. इसी डर के चलते कई लोग या तो नमक बहुत कम कर देते हैं या फिर बिना सोचे-समझे हर तरह का नमक खाना जारी रखते हैं. लेकिन, सच्चाई ये है कि समस्या नमक की मात्रा से ज्यादा, नमक खाने के गलत तरीके की है. शरीर को नमक की जरूरत होती है, लेकिन सही मात्रा और सही तरीके से. यहां हम आसान भाषा में समझेंगे कि नमक क्यों जरूरी है, एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए, लोग नमक को लेकर कौन-सी गलतियां करते हैं, नमक खाने का सही तरीका क्या है.

शरीर को नमक क्यों चाहिए? | Why Does The Body Need Salt?

नमक यानी सोडियम क्लोराइड, जो शरीर के लिए एक जरूरी मिनरल है. यह कई जरूरी काम करता है, जैसे:

शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना.

मांसपेशियों और नसों को सही तरीके से काम करने में मदद.

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना.

अगर शरीर में नमक बहुत कम हो जाए तो थकान, चक्कर, कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर और यहां तक कि बेहोशी भी हो सकती है.

एक दिन में कितना नमक खाना सही है? | How Much Salt is it Safe to Consume In a Day?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार:

एक वयस्क व्यक्ति को दिन में 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए.

यह लगभग एक छोटी चम्मच (चाय की चम्मच से थोड़ी कम) के बराबर होता है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मात्रा सिर्फ ऊपर से डाला गया नमक नहीं, बल्कि सब्जी, दाल, अचार, नमकीन, बिस्किट, पैकेट वाले फूड, सब मिलाकर होती है.

गलती कहां हो रही है? नमक कम नहीं, गलत खा रहे हैं आप:

1. ऊपर से ज्यादा नमक डालना: खाना बनने के बाद ऊपर से नमक डालने की आदत सबसे खतरनाक है. इससे बिना एहसास किए नमक ज्यादा हो जाता है.

2. पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड: चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस, बिस्किट और रेडीमेड मसालों में छिपा नमक बहुत ज्यादा होता है.

3. सेंधा नमक है तो कितना भी चलेगा, यह सोच गलत है: सेंधा नमक में भी सोडियम होता है. ज्यादा मात्रा में कोई भी नमक नुकसान कर सकता है.

4. बिना डॉक्टर की सलाह नमक बहुत कम कर देना: लो बीपी, बुजुर्ग या ज्यादा पसीना आने वाले लोगों में जरूरत से कम नमक भी खतरनाक हो सकता है.

नमक खाने का सही तरीका क्या है? | What is the Correct Way to Consume Salt?

खाना पकाते समय सीमित मात्रा में नमक डालें.

ऊपर से नमक डालने की आदत छोड़ें.

पैकेज्ड फूड कम करें.

अचार, पापड़ और चटनी सीमित मात्रा में खाएं.

लेबल पढ़ने की आदत डालें (Low Sodium लिखा हो तो बेहतर)

पसीना ज्यादा आता है तो पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ध्यान रखें.

क्या कहती हैं स्टडी?

WHO की स्टडी के मुताबिक, ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. वहीं सही मात्रा में नमक लेने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हार्ट हेल्थ बेहतर होती है.

नमक से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है समझदारी से नमक खाने की. न ज्यादा, न बहुत कम बैलेंस तरीके से खाना ही सेहत की कुंजी है. अगर आप नमक को सही तरीके से और सही मात्रा में लेंगे, तो यह दुश्मन नहीं बल्कि सेहत का साथी बनेगा.

