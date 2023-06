World Bicycle Day 2023: जानिए एक दिन में कितनी देर करनी चाहिए साइकिलिंग, वेट लॉस में कैसे है मददगार

जान लें साइकिल चलाने के सही नियम

World Bicycle Day 2023: साइकिल तो बचपन में आपने खूब चलाई होगी. साइकिल चलाने में खूब मजा तो आता है लेकिन आपको बता दें कि साइकिल चलाना केवल फन नहीं है, ये एक सही कार्डियो एक्सरसाइज है जो वेट लॉस (Weight Loss) के साथ साथ शरीर को काफी सारे फायदे देती है. ऐसे में जब 3 जून (June 3) को दुनिया भर में साइकिल (World Bicycle Day) मनाया जा रहा है तो आपको भी इसके फायदे जानने की जरूरत है. साइकिल चलाना एक मजेदार खेल होने के साथ-साथ आपको पूरी तरह फिट (Cycling for Fitness) रखने का ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं साइकिलिंग (Cycling is good for health) से शरीर एक्टिव रहता है और अतिरिक्त फैट और कैलोरी को बर्न (How Cycling burn calories) करने में मदद मिलती है.