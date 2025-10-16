विज्ञापन
क्या वाकई सांप के जहर से बनता है एनेस्थीसिया? डॉक्टर दिवेश अरोड़ा ने बताया सच, जानिए

World Anesthesia Day 2025: क्या एनेस्थीसिया सांप के जहर से बनता है? इस भ्रम को दूर करने के लिए डॉक्टर दिवेश अरोड़ा ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी सच्चाई बताई.

क्या वाकई सांप के जहर से बनता है एनेस्थीसिया? डॉक्टर दिवेश अरोड़ा ने बताया सच, जानिए
World anesthesia day: डॉक्टर दिवेश अरोड़ा के अनुसार, एनेस्थीसिया सांप के जहर से नहीं बनता है.

World Anesthesia Day: जब भी हम सर्जरी या किसी बड़ी मेडिकल प्रक्रिया की बात करते हैं, एनेस्थीसिया का नाम जरूर आता है. यह वो दवा होती है जो मरीज को बेहोश कर देती है या दर्द महसूस नहीं होने देती. लेकिन, एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है कि क्या एनेस्थीसिया सांप के जहर से बनता है? इस भ्रम को दूर करने के लिए डॉक्टर दिवेश अरोड़ा, एशियन हॉस्पिटल, फरिदाबाद ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी सच्चाई बताई. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि एनेस्थीसिया क्या है, कैसे काम करता है और इसका सांप के जहर से क्या संबंध है.

एनेस्थीसिया क्या होता है और कैसे काम करता है?

एनेस्थीसिया एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें खास दवाओं का इस्तेमाल करके मरीज को दर्द से राहत दी जाती है या उसे अस्थायी रूप से बेहोश किया जाता है. इसके तीन मुख्य प्रकार होते हैं:

लोकल एनेस्थीसिया: शरीर के एक छोटे हिस्से को सुन्न करता है.
जनरल एनेस्थीसिया: पूरे शरीर को बेहोश कर देता है.
रीजनल एनेस्थीसिया: शरीर के एक बड़े हिस्से को सुन्न करता है, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया.

ये दवाएं लैब में केमिकल प्रोसेस से बनाई जाती हैं, जैसे लिडोकेन, प्रोपोफोल, सेवोफ्लुरेन आदि. इनका मकसद होता है नसों के सिग्नल को ब्लॉक करना ताकि दर्द महसूस न हो.

सांप के जहर का एनेस्थीसिया से क्या संबंध है?

डॉक्टर दिवेश अरोड़ा के अनुसार, एनेस्थीसिया सांप के जहर से नहीं बनता है. ये समाज में फैली एक भ्रांति है. हालांकि सांप के जहर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की नसों और मांसपेशियों पर असर डालते हैं. वैज्ञानिक इन तत्वों का अध्ययन करते हैं ताकि नई दवाएं बनाई जा सकें.

उदाहरण के लिए:

  • सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो नसों को ब्लॉक कर सकते हैं.
  • इनसे दर्द निवारक दवाओं और न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च होती है.

लेकिन ये सब स्टडी का हिस्सा हैं, न कि एनेस्थीसिया का मुख्य स्रोत.

क्या सांप के जहर से कोई दवा बनती है?

हां, सांप के जहर से कुछ खास दवाएं बनाई जाती हैं:

एंटीवेनम: जहर के असर को खत्म करने वाली दवा.
रिसर्च ड्रग्स: न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे पार्किंसन और अल्ज़ाइमर के इलाज में संभावित उपयोग.

इन दवाओं का उपयोग सीमित और विशेष परिस्थितियों में होता है. आम सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला एनेस्थीसिया इनसे अलग होता है.

तो अब बात साफ है एनेस्थीसिया सांप के जहर से नहीं बनता, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च में जहर के तत्वों का अध्ययन जरूर होता है. डॉक्टर दिवेश अरोड़ा ने इस भ्रम को दूर करते हुए बताया कि मेडिकल साइंस में कई मिथक होते हैं, जिन्हें सही जानकारी से ही खत्म किया जा सकता है.

