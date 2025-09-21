भूलने की बीमारी को कैसे ठीक करें? ये 5 काम करने से हर एक बात रहेंगी आपको याद

How to Fix Forgetfulness: आज यानि 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जा रहा है. आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोग कई जगह उलझे हुए हैं, जिससे चीजों को याद रखना मुश्किल हो जाता है. कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती हैं. अल्जाइमर भी कुछ इसी तरह की बीमारी है, लेकिन इसमें लक्षण और ज्यादा गंभीर होते हैं. अल्जाइमर डे हमें याद दिलाता है कि दिमागी सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक सेहत. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, नींद की कमी और गलत खानपान के कारण लोग छोटी-छोटी बातें भूलने लगे हैं. जैसे चाबी कहां रखी, फोन कहां रखा, किसी का नाम या कोई जरूरी काम. अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान न दिया जाए, तो यह आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है. कुछ आसान आदतें अपनाकर अपनी याददाश्त को मजबूत बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं वो 5 काम जिनकी मदद से आप भूलने की बीमारी को ठीक कर सकते हैं.

भूलने की समस्या को ठीक करने के उपाय (Solutions to Fix Forgetfulness | Bhulne Ki Bimari Ko Kaise Thik Kare)

1. दिमागी कसरत करें

दिमाग को तेज रखने के लिए मानसिक कसरत जरूरी है. रोज कुछ समय पहेलियां हल करें, सुडोकू खेलें, शतरंज खेलें या कोई नई चीज सीखें. इससे दिमाग एक्टिव रहता है और याद रखने की क्षमता बढ़ती है.

2. सही खानपान अपनाएं

भूलने की समस्या का एक बड़ा कारण गलत खानपान भी हो सकता है. दिमाग को पोषण देने वाले फूड्स जैसे बादाम, अखरोट, ब्रोकली, पालक, अंडा और मछली को अपने डाइट में शामिल करें. ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन B12 और एंटीऑक्सीडेंट्स याददाश्त बढ़ाने में मदद करते हैं.

3. भरपूर नींद लें

अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं, तो दिमाग थका हुआ रहता है और चीजें याद रखने में दिक्कत होती है. रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है. सोने से पहले मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल कम करें ताकि नींद अच्छी आए और दिमाग तरोताजा रहे.

4. ध्यान और मेडिटेशन करें

ध्यान यानी मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होता है और फोकस बढ़ता है. रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से तनाव कम होता है और याददाश्त बेहतर होती है. आप गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है.

5. लिखने की आदत डालें

अगर आप बार-बार चीजें भूलते हैं, तो उन्हें लिखने की आदत डालें. जैसे कि टू-डू लिस्ट बनाएं, डायरी में जरूरी बातें नोट करें या मोबाइल में रिमाइंडर सेट करें. इससे चीजें दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती हैं और भूलने की संभावना कम होती है.

भूलने की समस्या कोई बड़ी बीमारी नहीं है. लेकिन, अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह आगे चलकर परेशानी बन सकती है. विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर यह समझना जरूरी है कि दिमागी सेहत की देखभाल रोज करनी चाहिए.

