विज्ञापन
विशेष लिंक

World AIDS Day: हर साल 1 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है World AIDS Day? जानिए इस दिन का महत्व- थीम और लक्षण

World AIDS Day 2025: हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में "विश्व एड्स दिवस" मनाया जाता है. इसे हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है. इस साल वर्ल्ड एड्स डे “Overcoming disruption, transforming the AIDS response” थीम के साथ मनाया जा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
World AIDS Day: हर साल 1 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है World AIDS Day? जानिए इस दिन का महत्व- थीम और लक्षण
World AIDS Day: दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में "विश्व एड्स दिवस" मनाया जाता है.

World AIDS Day 2025: दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में "विश्व एड्स दिवस" मनाया जाता है, यह दिन लोगों को एचआईवी/एड्स के बारे में शिक्षित करने और इस बीमारी से मरने वालों को याद करने के लिए समर्पित है. इसे हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है. इस साल वर्ल्ड एड्स डे “Overcoming disruption, transforming the AIDS response” थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो बताती है कि एड्स से जुड़ी शर्म, डर और सामाजिक दूरी को खत्म करना कितना जरूरी है. आइए ऐसे में जानते हैं इस दिन के बारे में और क्या एड्स के लक्षण.

विश्व एड्स दिवस कब से मनाया जा रहा है | When is World AIDS Day being celebrated

हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है. बता दें, UNAIDS और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने साल 1988 में पहली बार विश्व एड्स दिवस मनाया था.

ये बी पढ़ें- पेट में क्यों महसूस होती है दिल जैसी धड़कन? जानें कब नॉर्मल और कब खतरे की घंटी

Latest and Breaking News on NDTV

विश्व एड्स दिवस का महत्व | Importance of World AIDS Day

एड्स (अक्वायर्ड इम्युनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम)  गंभीर बीमारी है, ऐसे में विश्व एड्स दिवस काफी महत्व रखता है, बता दें, एड्स होने का मतलब है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम बहुत क्षतिग्रस्त है. एड्स से पीड़ित लोगों में ऐसी बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है जो उन्हें स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली होने पर नहीं होती. ऐसे में विश्व एड्स दिवस एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने, इससे जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देने, रोकथाम को प्रोत्साहित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है.

विश्व एड्स दिवस से जुड़े फैक्ट्स | Facts of World AIDS Day

विश्व एड्स दिवस से जुड़े फैक्ट्स की बात करें, तो साल 2023 में, दुनिया भर में एचआईवी से संबंधित कारणों से लगभग 630,000 लोगों की मृत्यु हुई.  विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, महामारी के चरम से यह एक महत्वपूर्ण कमी है, 2004 से मृत्यु दर में 69% और 2010 से 51% की कमी आई है.

एड्स के कारण | Cause of AIDS

एड्स ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) के कारण होता है. यह वायरस कुछ शारीरिक तरल पदार्थों जैसे रक्त, वीर्य, योनि द्रव और स्तन के दूध के माध्यम से फैल सकता है.

एड्स के लक्षण  | Symptoms Of AIDS

  • जीभ या मुंह पर लगातार सफेद धब्बे या घाव.
  • लगातार थकान.
  • कमजोरी.
  • पसीना आना.
  • ठंड लगना.
  • बुखार जो बार-बार आता रहता है.
  • लगातार दस्त होना.
  • लिम्फ ग्रंथियों में सूजन.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
World AIDS Day 2025, Date History And Significance Of World Aids Day Theme And Risk Couse, World Aids Day, AIDS Day, World AIDS Day Facts, World AIDS Day Posters, World Aids Day Significance, World AIDS Day 2025 Theme, World AIDS Day Theme, World AIDS Day Images, World AIDS Day Slogans, AIDS Prevention, AIDS Prevention Tips, Aids Day, December 1, Aids, World Aids Day Poster, Aids Day Quotes, Aids Awareness Poster, Symptoms Of Aids, What Is Aids, AIDS Day 2025 Date, World AIDS Day 2025 Date, World Aids Day 2025 News, World Aids Day 2025 Latest News, World Aids Day 2025 Today News
Get App for Better Experience
Install Now