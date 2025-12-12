सीतामढ़ी में 7000 से ज्यादा HIV के मरीज, बच्चों की संख्या ज्यादा, कैसे फैलता है HIV/Aids, जानें इसके लक्षण

HIV Cases In Bihar: एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक लाइलाज है और इसका नाम सुनते है लोगों के अंदर डर आ जाता है. इस लाइलाज बीमारी के केस बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं. क्योंक अमूमन लोग इस बीमारी के बारे में बात करने से बचते हैं. लेकिन हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले में HIV (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोत्तरी ने स्वास्थ्य विभाग में तो हड़कंप मचाया ही है इसके साथ ही इतनी बड़ी संख्या में इसके मरीजों के बारे में जानकर लोग भी हैरान हैं. सरकारी आंकड़ों की मानें तो सीतामढ़ी जिले में अब तक लगभग 7,400 HIV संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, इन मरीजों में 18 साल से कम उम्र के 400 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं. बता दें कि इस तरह तेजी से बढ़ते इन मरीजों की कुल संख्या लगभग 8000 पहुंचने के करीब है, जो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है. आइए जानते हैं इस बीमारी के लक्षण और इसके कारण.

प्रकोप की वजहें और विशेषज्ञ राय

आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला गरीब और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का केंद्र है. एक्सपर्ट का मानना है कि गरीब तबके की पलायन प्रवृत्ति इस बीमारी के तेजी से फैलने की मुख्य वजहों में से एक है. इसके साथ ही लोगों में जागरूकता की कमी भी इसका कारण बन रहा है.

HIV क्या है (What is HIV)

HIV एक वायरस है. जो शरीर को रोग प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला कर उसको कमजोर बनाता है. एचआईवी संक्रमण पर अगर ध्यान न दिया जाए तो ये AIDS में बदल जाता है. HIV एक लाइलाज बीमारी है. इसलिए एक बार यह संक्रमण हो जाए तो जीवन भर यह बना रहता है. हालांकि सही समय पर सही इलाज व केयर के साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता है.

HIV के लक्षण क्या हैं (What are the symptoms of HIV)

HIV संक्रमण के लक्षण आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब संक्रमण होने के दो से तीन सप्ताह गुजर चुके होते हैं. कुछ प्रमुख लक्षण ये हैं-

हल्‍का या तेज बुखार बने रहना.

गले में सूजन या दर्द बने रहना.

शरीर में तेज दर्द बने रहना, थकावट महसूस होना.

गर्दन में सूजन. या शरीर के अन्य भागों जैसे अंडरआर्म्‍स या जांघ में सूजन.

स्किन पर रेडनेस या लाल चकत्ते हो जाना.

महिलाओं के पीरियड्स में बदलाव.

बिना किसी कारण के अचानक वजन कम हो जाना.

पेट में भारीपन या दिक्‍कत बने रहना.

पुरुषों को पेशाब करने में दर्द होना, पेनिस एरिया में सूजन महसूस होना.

HIV कैसे होता है (Cause Of HIV)

HIV होने का मुख्य कारण इसके वायरस का शरीर में प्रवेश कर लेना है. यह वायरस निम्न स्थितियों में शरीर में आ जाता है-

एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध.

एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के रक्त में लगाई सुई से टीका लगा देना.

एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला से गर्भ में पल रहे शिशु को.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)