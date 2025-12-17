हार्ट अटैक के दौरान पहले 5 मिनट क्यों होते हैं सबसे खतरनाक? डॉक्टर से जानें

What Is The Most Critical Time After A Heart Attack: अक्सर लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक में सिर्फ दिल को नुकसान होता है, लेकिन असल खतरा दिमाग यानी ब्रेन को होता है. कार्डियक एक्सपर्ट्स डॉ. नरेश त्रेहान ने NDTV से बातचीत के दौरान बताया कि हार्ट को ज़रूरत पड़ने पर एक घंटे तक भी रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेन को 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ब्रेन को परमानेंट नुकसान (Permanent Brain Damage) हो सकता है. यही वजह है कि हार्ट अटैक के पहले 5 मिनट सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं.

माइनर हार्ट अटैक क्या होता है?

माइनर हार्ट अटैक का मतलब यह नहीं है कि खतरा कम है. इसमें अक्सर मरीज को सीने में दर्द, घबराहट या पसीना आता है और वह समय पर अस्पताल पहुंच जाता है. ऐसे मामलों में हार्ट को सीमित नुकसान होता है.

डॉक्टर बताते हैं कि माइनर हार्ट अटैक की पहचान के लिए:

ECG (कार्डियोग्राम)

ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट (Troponin Blood Test)

Echo (इकोकार्डियोग्राफी) की जाती है, जिससे पता चलता है कि हार्ट को कितना नुकसान हुआ है.

ब्रेन डेड होने का खतरा कब बढ़ता है?

अगर हार्ट अटैक के दौरान मरीज बेहोश हो जाए और आसपास कोई भी बेसिक लाइफ सपोर्ट (CPR) न दे पाए, तो 5 मिनट के भीतर ब्रेन डैमेज शुरू हो सकता है. 7–10 मिनट में ब्रेन डेड की स्थिति बन सकती है. इसलिए ऑफिस, जिम और पब्लिक जगहों पर बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी मानी जा रही है.

हार्ट अटैक के बाद एंजियोग्राफी क्यों ज़रूरी है?

हार्ट अटैक के बाद सबसे जरूरी जांच होती है Angiography. इससे यह पता चलता है कि

ब्लड की रुकावट कहां है

कितनी आर्टरी ब्लॉक हैं

हार्ट अटैक क्यों हुआ

अगर एंजियोग्राफी समय पर न की जाए, तो हार्ट अटैक दोबारा होने का खतरा बना रहता है. डॉक्टरों के अनुसार, कारण जाने बिना इलाज अधूरा रहता है.

समय पर जांच ही सबसे बड़ी सुरक्षा

हार्ट अटैक चाहे माइनर हो या मेजर, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. सही समय पर जांच, एंजियोग्राफी और लाइफस्टाइल में बदलाव से जान बचाई जा सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)