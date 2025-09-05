क्यों शादी की पहली रात दुल्हन पति के लिए लेकर जाती है केसर वाला दूध? वजह जान आप भी पिएंगे रोज

शादी एक पवित्र बंधन होता है, जहां लड़का और लड़की सात जन्म के लिए एक-दूसरे से बंध जाते हैं. वहीं हिन्दू समाज में शादी के दौरान कई परंपराओं का पालन किया जाता है, जिसमें से एक परंपरा शादी की पहली रात में दूध पीना है. जी हां जब शादी हो जाती है, तो दुल्हन के हाथ अपने पति के लिए केसर वाला दूध भिजवाया जाता है, लेकिन क्या जानते हैं आखिर इसकी क्या वजह है? आज हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे.

दूध को माना गया है शुभ |Milk is considered auspicious|

सबसे पहले आपको बता दें, दूध को विशेष रूप से हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, जहां यह पवित्रता, और समृद्धि का प्रतीक है. ऐसे में दूध का इस्तेमाल जीवन के महत्वपूर्ण पलों, जैसे सुहागरात, गृह प्रवेश या अन्य पूजा- पाठ के दौरान जरूर किया जाता है. इसी कारण से शादी की पहली रात को दूध पीना शुभ माना गया है.

शादी की पहली रात क्यों पीते हैं केसर का दूध? |Why kesar milk on the first night of marriage?|

भारतीय परंपरा में, शादी की पहली रात को केसर वाला दूध पीना शुभ माना गया है. बता दें, केसर वाला दूध नवविवाहित जोड़े को इसलिए दिया जाता है, ताकि उन्हें ऊर्जा और शक्ति मिले और उनके वैवाहिक जीवन की सुखद और शुभ शुरुआत हो.

सिर्फ केसर वाला दूध ही क्यों दिया जाता है? |Why is only milk with saffron given?|

हम सभी जानते हैं दूध शक्ति प्रदान करता है, लेकिन जब इसमें केसर मिला दिया जाता है, जो यह अधिक शक्तिशाली हो जाता है. बता दें, केसर वाले दूध के कई गुण हैं. इसे पीने से डाइजेशन में सुधार होता है, स्ट्रेस से राहत मिलती है, त्वचा में रंगत लाता है, हड्डियों को मजबूत करता है. इसी के साथ इम्यूनिटी को बढ़ाता है.

केसर वाला दूध शादीशुदा जोड़े के रिश्ते करता है मीठे |Saffron milk sweetens the relationship of married couples|



केसर और दूध का मिश्रण विवाहित जोड़ों के लिए काफी फायदेमंद माना गया है. बताया जाता है यह दूध काम-वासना को बढ़ाता है और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करता है. इसी के साथ इसे पीने से एक सुकून भरा और पॉजिटिव माहौल बनता है. बता दें, केसर के एंटीऑक्सीडेंट और दूध के पौष्टिक गुण तनाव को कम करने, शादी की थकावट भरी रस्मों से राहत देने और खुशहाली की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं. जिससे नवविवाहितों के बीच के बंधन में मिठास आती है और उनके वैवाहिक जीवन की एक सुंदर शुरुआत में होती है.

