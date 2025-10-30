Shubman Gill: शुभमन गिल के टीम इंडिया से ड्रॉप होने में गौतम गंभीर का रहा हाथ? पूर्व चयनकर्ता के बयान ने फैंस को चौकाया

Gautam Gambhir Role in Shubman Gill Exclusion from T20 World Cup 2026 Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा बीसीसीआई के सचिव देवजित सैकिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. शुभमन गिल को भारतीय टीम में जगह नहीं दी गई है. शुभमन गिल टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान हैं. एशिया कप 2025 से पहले उन्हें टी20 फॉर्मेट का भी उपकप्तान बना दिया गया था. माना जा रहा था कि गिल को देर-सबेर टी20 फॉर्मेट की कप्तानी भी सौंप दी जाएगी, लेकिन गिल ने छोटे फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन से लगातार निराश किया है. इसी वजह से बीसीसीआई ने विश्व कप जैसे बड़े इवेंट में रिस्क लेना उचित नहीं समझा और उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया. गिल की जगह एक बार फिर अक्षर पटेल को उपकप्तान बना दिया गया है.

पिछली 15 पारियों से फ्लॉप

वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करने वाले गिल टी20 फॉर्मेट में प्रभावहीन रहे. एक, दो या तीन नहीं, बल्कि गिल लगातार 15 मैचों में फ्लॉप रहे हैं. पिछली 15 पारियों में गिल ने 24.25 की साधारण औसत से मात्र 291 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है. गिल को भरपूर मौके मिले, लेकिन वे मौकों का फायदा उठाने में असफल रहे. इस वजह से विश्व कप जैसे बड़े इवेंट से उन्हें बाहर होना पड़ा. 2023 में टी20 फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले गिल ने 36 मैचों की 36 पारियों में 28.03 की औसत और 138.60 की स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए हैं.

बतौर ओपनर संजू सैमसन ने पिछले कुछ समय से गिल से बेहतर प्रदर्शन किया है. इसी वजह से विश्व कप में गिल पर उन्हें प्राथमिकता दी गई है. सैमसन ने 52 टी20 मैचों की 44 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 1,032 रन बनाए हैं. संजू के तीनों शतक बतौर ओपनर आए हैं. बतौर ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ उनकी जोड़ी प्रभावी रही है.

गिल को लेकर बोले अजीत अगरकर

शुभमन गिल को लेकर चीफ सेलेक्टर अगरकर ने कहा,"हम निरंतरता देख रहे हैं. हम टॉप ऑर्डर पर एक विकेटकीपर चाहते थे, और निचले क्रम में रिंकू या वॉशिंगटन जैसा कोई खिलाड़ी. हम जानते हैं कि शुभमन कितनी गुणवत्ता वाले खिलाड़ी हैं, भले ही उन्होंने हाल ही में रन नहीं बनाए हैं. यह किसी और चीज से ज्यादा कॉम्बिनेशन की बात है. कुछ लोग किसी खास फॉर्मेट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि वे दूसरे फॉर्मेट में खेल रहे हैं. इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा न बनाएं. पिछले कुछ सालों में, गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं. गिल को पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता है कि क्या जरूरी है. उम्मीद है कि जब तक वर्ल्ड कप आएगा, वह फिर से नंबर 1 बन जाएंगे."

क्या गौतम गंभीर का रहा हाथ?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लखनऊ में, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धुंध के कारण रद्द हुए मैच में, टीम मैनेजमेंट ने मन बना लिया था कि गिल को ड्रॉप किया जाएगा. हालांकि, चयनकर्ताओं और सूर्या के बयान से लगता है कि गिल को खराब फॉर्म के चलते जाना पड़ा है. लेकिन इस पर फैसला आखिरी पलों में हुआ. क्या मुख्य कोच गौतम गंभीर का गिल को टीम से ड्रॉप करने में कोई रोल रहा?

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता के हवाले से इसको लेकर लिखा है कि इस फैसले में गंभीर की छाप दिखती है. पूर्व चयनकर्ता ने कहा,"अगर इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के आधार पर एशिया कप के लिए उन्हें उपकप्तान बनाना गलत फैसला था, विशेषकर तब जब संजू सैमसन ने कुछ भी गलत नहीं किया था तो टी20 विश्व कप से सिर्फ पांच मैच पहले उन्हें बाहर करना यह दिखाता है कि यह अगरकर की चयन समिति द्वारा गलती सुधारने के लिए उठाया गया कदम है." उन्होंने कहा,"और इस फैसले पर मुख्य कोच की छाप ज्यादा दिखती है जो निरंतरता बनाए रखने के लिए मशहूर नहीं है."

