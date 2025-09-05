क्या है रिंकू सिंह का फिटनेस सीक्रेट, किस तरह से रखते है खुद को फिट

इंडियन प्रीमियर लीग ने टीम इंडिया को एक से एक धुरंधर खिलाड़ी दिए हैं, जिसमें एक नाम बाएं हाथ के खिलाड़ी रिंकू सिंह का भी है, जिन्होंने शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच जिताया था और यहां से रिंकू सिंह क्रिकेट की दुनिया में स्टार बन गए थे. रिंकू हाइट में भले ही थोड़े छोटे हैं, लेकिन उनकी कसी हुई बाजुओं में बहुत ताकत है. रिंकू सिंह का फिजिक्स देखकर पता चलता है कि वह कड़ी एक्सरसाइज करते हैं और वैसे भी क्रिकेटर के लिए सबसे पहली शर्त उनका फिट होना होता है. इसमें रिंकू सिंह जरा भी पीछे नहीं हैं. आइए जानते हैं रिंकू सिंह के फिटनेस सीक्रेट के बारे में, जिससे आप भी खुद को फिट रख सकते हैं.

रिंकू सिंह का फिटनेस सीक्रेट- (Rinku Singh Fitness Secrets)

रिंकू सिंह इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं और जिम से अपनी कसरत और वेटलिफ्टिंग की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. इन तस्वीरों में रिंकू सिंह की फिटनेस का राज छिपा है. पहली तस्वीर में रिंकू सिंह को रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज ( Resistance Band Exercises) करते देखा जा रहा है, जो पांच तरह (कमर, शोल्डर, चेस्ट, आर्म और लेग) की होती हैं. इस तस्वीर में रिंकू को लेग रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज करते देखा जा रहा है, जिसकी प्रैक्टिस ज्यादातर फुटबॉलर करते हैं, क्योंकि इससे पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है और दौड़ने की स्पीड बढ़ती है.

रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज के फायदे (Resistance Band Exercises Benefits)

वहीं, दूसरी तस्वीर में रिंकू सिंह बेंच पर लेटकर डंबल लगा रहे हैं, जिसे डंबल चेस्ट प्रेस (Dumbbell Chest Press ) कहते हैं. इसमें सीना चौड़ा होने के साथ-साथ हाथों की मजबूती भी बढ़ती है. इसे अक्सर सीने में कसाव लाने के लिए किया जाता है.

यहां देखें पोस्टः

वहीं, अगली तस्वीर में रिंकू सिंह थाई रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो जांघों को मजबूत बनाती है. रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज बॉडी को वॉर्म करने का काम करती है. इसे पैरों के चारों ओर लपेट के भी किया जाता है, जो पूरे शरीर को टोंड करने और मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करते हैं.

